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Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте

Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте

25 марта 2024, 05:44
Фото: ХК Авангард
Игра состоится завтра, 26 марта. Матч перенесли на два дня, так как в стране был объявлен траур.

Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на пятый матч ¼ финала Кубка Гагарина на помощь пострадавшим в теракте.

«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с „Локомотивом“, „Авангард“ направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в тг-канале хоккейного клуба.

Фанатский сектор «4×5» в память о погибших проведет первый период в черной одежде.

Игра должна была состоятся в воскресенье, встречу перенесли на вторник, так как в стране был объявлен траур.

Отметим, что ряд банков спишут пострадавшим в теракте кредиты, а некоторые авиакомпании готовы организовать бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших.

По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек и более 180 получили травмы.

Перенесенный матч омского «Авангарда» с «Локомотивом» состоится 26 марта
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