Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на помощь пострадавшим в теракте

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Омский «Авангард» направит деньги от продажи билетов на пятый матч ¼ финала Кубка Гагарина на помощь пострадавшим в теракте.
«Все средства, вырученные от продажи билетов на матч 26 марта с „Локомотивом“, „Авангард“ направит на помощь пострадавшим в результате чудовищного теракта в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в тг-канале хоккейного клуба.
Фанатский сектор «4×5» в память о погибших проведет первый период в черной одежде.
Игра должна была состоятся в воскресенье, встречу перенесли на вторник, так как в стране был объявлен траур.
Отметим, что ряд банков спишут пострадавшим в теракте кредиты, а некоторые авиакомпании готовы организовать бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших.
По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек и более 180 получили травмы.