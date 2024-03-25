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17-летний житель Омской области угнал машину родственника и попался полиции

17-летний житель Омской области угнал машину у мужа своей сестры и попался полиции

25 марта 2024, 12:36
Фото: УМВД России по Омской области

17-летний житель Омской области угнал машину родственника и попался полиции

Подросток украл ключи, когда все спали, и поехал катался, однако дорога была недолгой — автомобиль заглох в начале пути.

В отделение полиции в Называевске обратился 21-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестный угнал его автомобиль ВАЗ-21102.

Выяснилось, что вечером перед пропажей в гостях у мужчины был 17-летний брат супруги. На утро он уже скрылся, также исчезла и машина, которая стояла во дворе. Полицейским удалось установить, что преступление произошло ночью. Пока все спали, подросток украл ключи от автомобиля и поехал кататься. Однако далеко уехать не получилось — в 2,6 км от Называевска ВАЗ заглох.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, машину уже вернули законному обладателю. Подростком же займутся инспекторы ПДН.

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