Заведение «21+». В центре Омска планируют открыть новый бар

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Омске планируют открыть новый бар, рассчитанный на аудиторию 21+. Заведение носит название «Молодость простит», оно будет располагаться в бизнес-центре «На Гагарина». Управляющий баром Иван Терентьев рассказал Городу55 о концепции нового бара.
«Это формат бара на каждый день. Планируем выступления Stend Up проводить. Это будет не открытый микрофон, а опытные ребята. Концерты-квартирники также хотим делать, фотосессии, модные показы. Будут авторские события от промоутеров из Новосибирска, которые принесут новый формат», — сообщил Иван.
Открытие запланировано на начало апреля.
Согласно данным Rusprofile, ООО «Молодость простит» зарегистрировали в марте нынешнего года. Единственным учредителем числится Иван Терентьев.Отметим, что в бизнес-центре «На Гагарина» располагаются также бары Oldman Pub, Taylor, караоке Blackdoors, стриптиз-бар Andy Show, ресторан «7.0.0», гриль-бар «Шашлыкоff».
Ранее на месте будущего бара «Молодость простит» находилось заведение «Хам-миллион». В прошлом году его выставили на продажу.