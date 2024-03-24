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В центре Омска планируют открыть бар, рассчитанный на аудиторию 21+

Заведение «21+». В центре Омска планируют открыть новый бар

24 марта 2024, 08:18
Фото: Евгений Игишев / Город55

В центре Омска планируют открыть бар, рассчитанный на аудиторию 21+

Заведение «Молодость простит» откроется в бизнес-центре «На Гагарина» по соседству с барами Oldman Pub, Taylor, караоке Blackdoors, стриптиз-баром Andy Show, рестораном «7.0.0».

В Омске планируют открыть новый бар, рассчитанный на аудиторию 21+. Заведение носит название «Молодость простит», оно будет располагаться в бизнес-центре «На Гагарина». Управляющий баром Иван Терентьев рассказал Городу55 о концепции нового бара.

«Это формат бара на каждый день. Планируем выступления Stend Up проводить. Это будет не открытый микрофон, а опытные ребята. Концерты-квартирники также хотим делать, фотосессии, модные показы. Будут авторские события от промоутеров из Новосибирска, которые принесут новый формат», — сообщил Иван.

Открытие запланировано на начало апреля.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Молодость простит» зарегистрировали в марте нынешнего года. Единственным учредителем числится Иван Терентьев.Отметим, что в бизнес-центре «На Гагарина» располагаются также бары Oldman Pub, Taylor, караоке Blackdoors, стриптиз-бар Andy Show, ресторан «7.0.0», гриль-бар «Шашлыкоff».

Ранее на месте будущего бара «Молодость простит» находилось заведение «Хам-миллион». В прошлом году его выставили на продажу.

В центре Омска выставили на продажу бар «Хам-миллион» за 20 млн рублей
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#Омск#Новосибирск#Продажа#Алкоголь#Развлечения#Апрель#Бар#Открытие#Евгений Игишев#Молодость простит
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