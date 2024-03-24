Заведение «21+». В центре Омска планируют открыть новый бар

В Омске планируют открыть новый бар, рассчитанный на аудиторию 21+. Заведение носит название «Молодость простит», оно будет располагаться в бизнес-центре «На Гагарина». Управляющий баром Иван Терентьев рассказал Городу55 о концепции нового бара.