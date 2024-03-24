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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

иллюстрация

Потребовалась медпомощь. В ДТП на Омской «трассе смерти» пострадал ребенок

24 марта 2024, 10:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Из-за аварии на автодороге Тюмень-Омск ребенку понадобилась помощь врачей

О происшествии сообщили представители МВД России.

Пресс-центра Госавтоинспекции Омской области сообщил об еще одном происшествии на печально известной трассе «Тюмень-Омск»: водителю и пассажирам одной из машин понадобилась помощь медиков.

Как сообщает пресс-центр ГАИ, авария произошла в минувшую субботу на 490 километре автодороги Тюмень-Омск: 58-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с автомобилем Toyota — ей управлял 54-летний водитель. Кроме него в машине так же находились пассажиры: женщина 1970 года рождения и 12-летняя девочка.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Пресс-центра ГАИ по Омской области

Всем, находившимся в Toyota пассажирам понадобилась медицинская помощь. Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Тюкалинский» продолжают проверку.

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#Происшествия#ДТП#Омская область#Происшествие#Новости#Госавтоинспекция#МВД России#Илья Скобин#Медпомощь
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