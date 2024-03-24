Потребовалась медпомощь. В ДТП на Омской «трассе смерти» пострадал ребенок

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Пресс-центра Госавтоинспекции Омской области сообщил об еще одном происшествии на печально известной трассе «Тюмень-Омск»: водителю и пассажирам одной из машин понадобилась помощь медиков.
Как сообщает пресс-центр ГАИ, авария произошла в минувшую субботу на 490 километре автодороги Тюмень-Омск: 58-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с автомобилем Toyota — ей управлял 54-летний водитель. Кроме него в машине так же находились пассажиры: женщина 1970 года рождения и 12-летняя девочка.
Всем, находившимся в Toyota пассажирам понадобилась медицинская помощь. Сотрудники межмуниципального отдела МВД «Тюкалинский» продолжают проверку.