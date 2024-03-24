Потребовалась медпомощь. В ДТП на Омской «трассе смерти» пострадал ребенок

Как сообщает пресс-центр ГАИ, авария произошла в минувшую субботу на 490 километре автодороги Тюмень-Омск: 58-летний водитель Volkswagen допустил столкновение с автомобилем Toyota — ей управлял 54-летний водитель. Кроме него в машине так же находились пассажиры: женщина 1970 года рождения и 12-летняя девочка.