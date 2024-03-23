Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье

Как ранее сообщал Город55 трагедия в Подмосковье произошла вчера вечером. Группа людей с автоматами ворвалась в концертный зал и начала стрелять в посетителей. Здание впоследствии охватил огонь. Разбор завалов на месте происшествия продолжают вести в настоящий момент. Работы, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, займут несколько дней.