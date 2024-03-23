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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье

Владимир Путин объявил 24 марта днем траура после теракта в Подмосковье

23 марта 2024, 12:45
Фото: Город55
Президент России выступил с официальным обращением в связи с терактом в «Крокус сити холле».

23 марта, в 15.30 часов по московскому времени, президент России Владимир Путин обратился к гражданам по поводу теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Воскресенье, 24 марта, руководитель страны объявил днем общенационального траура.

Это означает, что на всех госучреждениям приспустят российские триколоры. Из эфира рекомендовано исключить развлекательные программы.

Как ранее сообщал Город55 трагедия в Подмосковье произошла вчера вечером. Группа людей с автоматами ворвалась в концертный зал и начала стрелять в посетителей. Здание впоследствии охватил огонь. Разбор завалов на месте происшествия продолжают вести в настоящий момент. Работы, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, займут несколько дней.

По официальным данным, число погибших составляет 115 человек, но тела продолжают находить в процессе разбора завалов. Причастные к теракту уже задержаны, их допрашивают следователи.

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#Происшествия#Владимир Путин#Президент РФ#Россия#Стрельба#Новости#Траур#Теракт#Юлия Истомина#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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