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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

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В омских парках из-за трагедии в «Крокус сити холл» не будут работать аттракционы

23 марта 2024, 05:23
Фото: Город55
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Дату запуска аттракционов объявят позднее.

Сразу несколько омских парков объявили от отмене работы аттракционов. В парках 30-лет ВЛКСМ и Советском аттракционы приостанавливают работу полностью. Дату их запуска объявят позднее.

В парке «Вокруг света» на территории «Зеленого острова» в субботу, 23 марта, не будут работать зимние аттракционы и иллюминация на «Колесе обозрения». При этом в штатном режиме продолжит работать терминал парка с VR-ареной, Активити парком и зоной игровых автоматов.

Напомним, что многие массовые мероприятия в Омской области решили отменить после случившегося вчера теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Среди погибших — более 60 человек, в больницах в настоящий момент находится 115 пострадавших. О других отмененных концертах и встречах Город55 рассказал в отдельном материале.

Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Парк#Новости#Советский парк#Аттракцион#Отмена#Теракт#Юлия Истомина#Парк вокруг света#Теракт в «Крокус сити холл»
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