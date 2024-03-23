В омских парках из-за трагедии в «Крокус сити холл» не будут работать аттракционы

В парке «Вокруг света» на территории «Зеленого острова» в субботу, 23 марта, не будут работать зимние аттракционы и иллюминация на «Колесе обозрения». При этом в штатном режиме продолжит работать терминал парка с VR-ареной, Активити парком и зоной игровых автоматов.