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Рядом с границей Украины задержали четверых подозреваемых в совершении теракта

23 марта 2024, 08:48
Фото: 1MI
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Сейчас с предполагаемыми террористами работают следователи.

В Брянской области задержали четверых человек, подозреваемых в совершении теракта в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в Следственном комитете России.

«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Сейчас с предполагаемыми террористами работают следователи.

Теракт произошел накануне вечером. В настоящий момент известно о 93 погибших и более ста пострадавших.

Цифра вырастет. Следком сообщил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье
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#Происшествия#Россия#Украина#Следователи#Теракт#Евгений Игишев#Брянская область#Теракт в «Крокус сити холл»
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