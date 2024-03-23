Рядом с границей Украины задержали четверых подозреваемых в совершении теракта

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В Брянской области задержали четверых человек, подозреваемых в совершении теракта в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в Следственном комитете России.
«Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
Сейчас с предполагаемыми террористами работают следователи.
Теракт произошел накануне вечером. В настоящий момент известно о 93 погибших и более ста пострадавших.