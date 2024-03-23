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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

На фасаде G-Drive Арены погасили иллюминацию

Перенос матча. В Омске отменили пятую игру между «Авангардом» и «Локомотивом»

23 марта 2024, 08:34
Фото: Город55
На фасаде G-Drive Арены погасили иллюминацию

Матч между омским «Авангардом» и «Локомотивом» перенесут на другой день

Купленные билеты будут действительны на новую дату, либо их можно вернуть.

Пятый матч ¼ финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» перенесли на другой день. Встреча должна была состояться на льду G-Drive Арены в воскресенье, 24 марта. О новой дате Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно. Массовые мероприятия отменяют в связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 90 человек.

В тг-канале «Авангарда» сообщили, что купленные билеты будут действительны на новую дату. Также их можно вернуть через сайт хоккейного клуба, в кассах G-Drive Арены и в клиентском центре на улице Ленина, 10.

Отметим, что на фасаде G-Drive Арены сегодня погасили иллюминацию.

Массовые мероприятия отменят в эти выходных и в других учреждениях культуры и спорта:

Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия
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#Спорт#Авангард#Омск#Москва#Билеты#Теракт#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Кубок Гагарина#Локомотив#Теракт в «Крокус сити холл»
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