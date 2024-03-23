Перенос матча. В Омске отменили пятую игру между «Авангардом» и «Локомотивом»

Пятый матч ¼ финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» перенесли на другой день. Встреча должна была состояться на льду G-Drive Арены в воскресенье, 24 марта. О новой дате Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно. Массовые мероприятия отменяют в связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 90 человек.