Перенос матча. В Омске отменили пятую игру между «Авангардом» и «Локомотивом»

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Пятый матч ¼ финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» перенесли на другой день. Встреча должна была состояться на льду G-Drive Арены в воскресенье, 24 марта. О новой дате Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно. Массовые мероприятия отменяют в связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 90 человек.
В тг-канале «Авангарда» сообщили, что купленные билеты будут действительны на новую дату. Также их можно вернуть через сайт хоккейного клуба, в кассах G-Drive Арены и в клиентском центре на улице Ленина, 10.
Отметим, что на фасаде G-Drive Арены сегодня погасили иллюминацию.
Массовые мероприятия отменят в эти выходных и в других учреждениях культуры и спорта: