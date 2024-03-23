Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Завтра, 24 марта, в Омске не будет работать кинотеатр «Слава», который находится в «Миллениуме» на Фрунзе. Все киносеансы отменили в связи с объявленным общенациональный трауром.
Всем, кто уже успел купить билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
«С понедельника кинотеатр будет работать в прежнем режиме», — заявило руководство кинотеатра «Слава».
Напомним, что теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Количество пострадавших по последним данным составляет 133 человека, но разборы на месте происшествия еще продолжаются. Четырех стрелявших в концертном холле уже задержали. Всего среди задержанных 11 человек. ФСБ и следком работают над выявлением других пособников террористов.