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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта

Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта

23 марта 2024, 14:54
Фото: Город55
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.

Завтра, 24 марта, в Омске не будет работать кинотеатр «Слава», который находится в «Миллениуме» на Фрунзе. Все киносеансы отменили в связи с объявленным общенациональный трауром.

Всем, кто уже успел купить билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.

«С понедельника кинотеатр будет работать в прежнем режиме», — заявило руководство кинотеатра «Слава».

Напомним, что теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Количество пострадавших по последним данным составляет 133 человека, но разборы на месте происшествия еще продолжаются. Четырех стрелявших в концертном холле уже задержали. Всего среди задержанных 11 человек. ФСБ и следком работают над выявлением других пособников террористов.

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#Общество#Происшествия#Омск#Россия#Кинотеатры#Омские кинотеатры#Новости#Траур#Отмена#Юлия Истомина#Кинотеатр Слава#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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