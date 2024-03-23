Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта

Напомним, что теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Количество пострадавших по последним данным составляет 133 человека, но разборы на месте происшествия еще продолжаются. Четырех стрелявших в концертном холле уже задержали. Всего среди задержанных 11 человек. ФСБ и следком работают над выявлением других пособников террористов.