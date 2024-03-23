Матч омского «Авангарда» и «Локомотива» предположительно перенесут на 26 марта

Напомним, что изначально омский клуб должен был встретиться с «Локомотивом» в воскресенье на льду G-Drive Арены. Но встречу в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холл» решили перенести. На месте теракта спасатели продолжают разбирать завалы. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали сегодня в Брянской области.