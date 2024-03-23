Матч омского «Авангарда» и «Локомотива» предположительно перенесут на 26 марта

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Континентальная хоккейная лига приступила к формированию расписания оставшихся матчей второй стадии Кубка Гагарина. Пятый матч омского «Авангарда» с ярославским «Локомотивом» предварительно состоится во вторник, 26 марта. В этот же день может пройти четвертый матч московского «Спартака» и магнитогорского «Металлурга».
Напомним, что изначально омский клуб должен был встретиться с «Локомотивом» в воскресенье на льду G-Drive Арены. Но встречу в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холл» решили перенести. На месте теракта спасатели продолжают разбирать завалы. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали сегодня в Брянской области.