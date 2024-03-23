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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

На фасаде арены погасили иллюминацию

Матч омского «Авангарда» и «Локомотива» предположительно перенесут на 26 марта

23 марта 2024, 12:02
Фото: Город55
На фасаде арены погасили иллюминацию
Пятая игра должна была состояться на льду G-Drive Арены завтра, 24 марта.

Континентальная хоккейная лига приступила к формированию расписания оставшихся матчей второй стадии Кубка Гагарина. Пятый матч омского «Авангарда» с ярославским «Локомотивом» предварительно состоится во вторник, 26 марта. В этот же день может пройти четвертый матч московского «Спартака» и магнитогорского «Металлурга».

Напомним, что изначально омский клуб должен был встретиться с «Локомотивом» в воскресенье на льду G-Drive Арены. Но встречу в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холл» решили перенести. На месте теракта спасатели продолжают разбирать завалы. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали сегодня в Брянской области.

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#Происшествия#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Новости#Теракт#G-Drive Арена#Юлия Истомина#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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