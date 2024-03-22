Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области

Застывшие снежные массы будут теперь разрушаться. Примерно в первых числах апреля это станет заметно. На полный сход снега понадобится примерно две недели, но бывает, что и меньше/больше. Так, в прошлом году зимние осадки сошли на одну-три недели раньше обычного.