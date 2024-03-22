Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Обь-Иртышском УГМС спрогнозировали, когда в Омской области сойдет снег. Постепенно высота сугробов начала уменьшаться с приходом весны даже в северных районах. Кстати, по остальной части региона процесс запустился позднее на пару недель.
Застывшие снежные массы будут теперь разрушаться. Примерно в первых числах апреля это станет заметно. На полный сход снега понадобится примерно две недели, но бывает, что и меньше/больше. Так, в прошлом году зимние осадки сошли на одну-три недели раньше обычного.
Как объясняют метеорологи, этой зимой, хоть и было холодной, но почва промерзла не так сильно, как бывает. Поэтому талые воды будут уходить быстрее.
Толщина льда на водоемах Омской области тем временем составляет 45-79 сантиметров (данные на 10 марта). В целом, так и должно быть. Реки должны вскрыться, по предварительному прогнозу, в период с 17 по 23 апреля.