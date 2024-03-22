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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

иллюстрация

Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области

22 марта 2024, 10:24
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области

По предварительным прогнозам, схода сугробов стоит ждать где-то в середине апреля.

В Обь-Иртышском УГМС спрогнозировали, когда в Омской области сойдет снег. Постепенно высота сугробов начала уменьшаться с приходом весны даже в северных районах. Кстати, по остальной части региона процесс запустился позднее на пару недель.

Застывшие снежные массы будут теперь разрушаться. Примерно в первых числах апреля это станет заметно. На полный сход снега понадобится примерно две недели, но бывает, что и меньше/больше. Так, в прошлом году зимние осадки сошли на одну-три недели раньше обычного.

Как объясняют метеорологи, этой зимой, хоть и было холодной, но почва промерзла не так сильно, как бывает. Поэтому талые воды будут уходить быстрее.

Толщина льда на водоемах Омской области тем временем составляет 45-79 сантиметров (данные на 10 марта). В целом, так и должно быть. Реки должны вскрыться, по предварительному прогнозу, в период с 17 по 23 апреля.

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