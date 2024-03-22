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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Омске одобрили поправки к бюджету, чтобы здание Горсовета не упало в Омь

В Омске выделят деньги, чтобы здание Горсовета не упало в Омь

22 марта 2024, 05:26
Фото: Город55

В Омске одобрили поправки к бюджету, чтобы здание Горсовета не упало в Омь

Сейчас, по словам депутатов, здание спасают только деревья.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам зашла речь в том числе о состоянии здания ГС. Одна из озвученных администрацией инициатив предполагает выделение в городском бюджете дополнительных денег на ремонт. Депутат Сергей Дроздов предложил направить эти 807 тысяч рублей на другие цели, но его коллега Дмитрий Сахань заявил, что траты необходимы.

— У нас ведется укрепление фундамента уже третий год, — объяснил Сахань. — Потому что здание может упасть в Омь, оно держится на деревьях, растущих на берегу.

Глава комитета Сергей Грушичев отметил, что здание Горсовета является памятником архитектуры. Оно было построено к 1897 году специально для городской думы и является характерным образцом «русского стиля». В итоге предложение приняли, так что укрепление фундамента продолжится.

Отметим, что в центре Омска продолжается благоустройство обоих берегов Оми. В ходе этих работ практически все деревья на берегах сносят. По-видимому, скоро может прийти и очередь деревьев, на которых держится здание Горсовета.

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#Омск#Благоустройство#Горсовет#Николай Эйхвальд#Вырубки деревьев
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