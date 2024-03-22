В Омске выделят деньги, чтобы здание Горсовета не упало в Омь

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам зашла речь в том числе о состоянии здания ГС. Одна из озвученных администрацией инициатив предполагает выделение в городском бюджете дополнительных денег на ремонт. Депутат Сергей Дроздов предложил направить эти 807 тысяч рублей на другие цели, но его коллега Дмитрий Сахань заявил, что траты необходимы.