Стало известно, что изменится в законе о перепланировке квартир с 1 апреля

Кроме того, изменения затронули и сроки, в которые нужно уложиться, направляя акт приемочной комиссии в Росреестр. Теперь они составляют 30 дней. Если же жилец решил изменить помещение без договоренности и разрешения, он обязан вернуть все в первоначальное состояние, либо оформить свои действия законно.