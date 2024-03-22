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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Омичам рассказали, что изменится в законе о перепланировке квартир с 1 апреля

Стало известно, что изменится в законе о перепланировке квартир с 1 апреля

22 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI

Омичам рассказали, что изменится в законе о перепланировке квартир с 1 апреля

Со следующего месяца в определение «перепланировки» войдет изменение площади жилого помещения, а также создание новых и смежных объектов.

С 1 апреля текущего года «перепланировка» станет включать изменение площади помещения и создание новых объектов, об этом рассказали в издании «Newia».

Кроме того, изменения затронули и сроки, в которые нужно уложиться, направляя акт приемочной комиссии в Росреестр. Теперь они составляют 30 дней. Если же жилец решил изменить помещение без договоренности и разрешения, он обязан вернуть все в первоначальное состояние, либо оформить свои действия законно.

Ряд документов, которые подтверждают законную перепланировку: акт ввода в эксплуатацию от МВК, технический план, составленный кадастровым инженером и выписка ЕГРН с новой согласованной перепланировкой от Росреестра.

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