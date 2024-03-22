Стало известно, что изменится в законе о перепланировке квартир с 1 апреля

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
С 1 апреля текущего года «перепланировка» станет включать изменение площади помещения и создание новых объектов, об этом рассказали в издании «Newia».
Кроме того, изменения затронули и сроки, в которые нужно уложиться, направляя акт приемочной комиссии в Росреестр. Теперь они составляют 30 дней. Если же жилец решил изменить помещение без договоренности и разрешения, он обязан вернуть все в первоначальное состояние, либо оформить свои действия законно.
Ряд документов, которые подтверждают законную перепланировку: акт ввода в эксплуатацию от МВК, технический план, составленный кадастровым инженером и выписка ЕГРН с новой согласованной перепланировкой от Росреестра.