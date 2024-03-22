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РЭО выпустил мультфильм, где главный герой мусорный монстр

РЭО выпустил мультфильм, где главный герой мусорный монстр

22 марта 2024, 17:57
Фото: reo.ru
Российский экологический оператор (РЭО) представил мультсериал для детей «Помощники Земли», повествующий о мусорном монстре, против которого борется команда экосупергероев.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, посмотрев мультфильм, дети узнают, что такое сортировка и переработка отходов, загрязнение воздуха, как осуществляется очистка воды, как происходит изменение климата, а также об экологической культуре, осознанном потреблении и бережном отношении к природе.

Он также добавил, что экопросвещение является важным элементом для построения экономики замкнутого цикла и реформы отрасли обращения с ТКО. Об этом пишет newstracker.ru.

«Ведь большую роль играет образ жизни жителей нашей страны, которые влияют на рост отходов, возможность их сбора и переработки. Для самых маленьких граждан мы подготовили целый мультипликационный сериал „Помощники Земли“», — сообщил он.

«Помощники Земли» — серия короткометражных мультфильмов, в которых в доступной форме для детей рассказывается об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов. Сериал насчитывает восемь серий, предназначенных для детей 5–7 лет.

По сюжету сериала веселая и изобретательная команда помощников Земли пытается помешать неприятному и пахучему мусорному монстру захватить мир. При этом взрослые и дети невольно помогают антигерою, разбрасывая мусор и не сортируя отходы. Помощники Земли всегда на страже — это веселый Тим, изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина. С помощью гаджетов и суперспособностей они показывают, как правильно сортировать мусор и направлять его на переработку, помогая планете становиться чище и здоровее.

Ознакомиться с мультфильм можно по ссылке.

#Общество
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