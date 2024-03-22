РЭО выпустил мультфильм, где главный герой мусорный монстр

По сюжету сериала веселая и изобретательная команда помощников Земли пытается помешать неприятному и пахучему мусорному монстру захватить мир. При этом взрослые и дети невольно помогают антигерою, разбрасывая мусор и не сортируя отходы. Помощники Земли всегда на страже — это веселый Тим, изобретательный Дим, нежная Лина и бесстрашная Рина. С помощью гаджетов и суперспособностей они показывают, как правильно сортировать мусор и направлять его на переработку, помогая планете становиться чище и здоровее.