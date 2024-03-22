Протекала нефть. Халатность омского предприятия долгое время угрожала населению

ООО занималось приобретением и хранением нефтепродуктов. Сотрудники организации совершали многочисленные нарушения в процессе работы, например: не обеспечивали герметичность технологических систем, допускали утечки нефтепродуктов, а огневые работы проводили в непредназначенном для них месте. Такие действия угрожали жизни и здоровью людей. Кроме того, удалось выяснить, что юридическое лицо не было зарегистрировано в госреестре опасных производственных объектов.