Протекала нефть. Халатность омского предприятия долгое время угрожала населению

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Нарушения выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и спецподразделения Росгвардии. В ходе проверки выяснилось, что предприятие, расположенное в Кировском округе, работало с нарушениями.
ООО занималось приобретением и хранением нефтепродуктов. Сотрудники организации совершали многочисленные нарушения в процессе работы, например: не обеспечивали герметичность технологических систем, допускали утечки нефтепродуктов, а огневые работы проводили в непредназначенном для них месте. Такие действия угрожали жизни и здоровью людей. Кроме того, удалось выяснить, что юридическое лицо не было зарегистрировано в госреестре опасных производственных объектов.
Кировский районный суд признал ООО виновным в нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ). В качестве наказания деятельность организации остановили на 90 суток, за это время необходимо устранить все нарушения.
«Кроме того, по информации сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Омской области, в мазуте, который хранился на территории организации, имеются признаки добавления сторонних жидкостей. Таким образом, согласно заключенным ранее фирмой договорам, в Тарский район для отопления различных объектов поставлялось топливо низкого качества», — добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.