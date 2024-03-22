Оттепель всему виной. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В вечерний час-пик городские магистрали сковали заторы. На некоторых участках, согласно данным приложения «Яндекс Карты», пробки достигли 8 баллов. Ситуацию значительно осложнило резкое потепление: многие омские улицы оказались не готовы к обилию растаявшего снега.
Самая сложная дорожная ситуация наблюдается на центральных улицах. В пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Фрунзе, Пушкина, Гусарова и проспект Карла Маркса. На пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого затор образовался из-за ДТП.
Авария послужила причиной затруднения движения в еще одном районе города — на улице Заозерной в Нефтяниках. Там же «встал» и проспект Королева. Сильные заторы отмечены также на улицах Кирова и Барабинской в Октябрьском округе. Проблема не обошла и Левый берег, там пробки образовались на улицах Перелета, Лукашевича, 70 лет Октября и бульваре Архитекторов.