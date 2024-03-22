Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В вечерний час-пик омские дороги погрязли в заторах

Оттепель всему виной. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки

22 марта 2024, 12:43
Фото: 1MI

В вечерний час-пик омские дороги погрязли в заторах

Наиболее сложная ситуация, традиционно, на центральных улицах Омска.

В вечерний час-пик городские магистрали сковали заторы. На некоторых участках, согласно данным приложения «Яндекс Карты», пробки достигли 8 баллов. Ситуацию значительно осложнило резкое потепление: многие омские улицы оказались не готовы к обилию растаявшего снега.

Самая сложная дорожная ситуация наблюдается на центральных улицах. В пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Фрунзе, Пушкина, Гусарова и проспект Карла Маркса. На пересечении Масленникова и Богдана Хмельницкого затор образовался из-за ДТП.

Авария послужила причиной затруднения движения в еще одном районе города — на улице Заозерной в Нефтяниках. Там же «встал» и проспект Королева. Сильные заторы отмечены также на улицах Кирова и Барабинской в Октябрьском округе. Проблема не обошла и Левый берег, там пробки образовались на улицах Перелета, Лукашевича, 70 лет Октября и бульваре Архитекторов.

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»
Настоящая весна. На выходных воздух в Омской области прогреется до +8 градусов
Узнать подробнее
#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Затор на дороге#Дорожное движение#Заторы#Анастасия Баянова#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
Сегодня, 10:42
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"