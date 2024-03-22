Оттепель всему виной. Вечером пятницы омские дороги сковали километровые пробки

Авария послужила причиной затруднения движения в еще одном районе города — на улице Заозерной в Нефтяниках. Там же «встал» и проспект Королева. Сильные заторы отмечены также на улицах Кирова и Барабинской в Октябрьском округе. Проблема не обошла и Левый берег, там пробки образовались на улицах Перелета, Лукашевича, 70 лет Октября и бульваре Архитекторов.