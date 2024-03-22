Омские дорожные службы готовят улицы к перекрытию бульвара Архитекторов

Управляющие компании Левого берега помогают сотрудникам УДХБ перед перекрытием бульвара Архитекторов. Они привлекают свою технику для подготовки межквартальной зоны. Подрядчик реконструкции бульвара готовит два проезда через дорогу для местных жителей, а также две дополнительные остановки на улице Дмитриева и ее дублере и подъезды к ним.