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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

иллюстрация

Омские дорожные службы готовят улицы к перекрытию бульвара Архитекторов

22 марта 2024, 12:32
Фото: Город55
иллюстрация
Схемы движения на Левом берегу поменяются уже в это воскресенье, 24 марта.

В Омске перед ограничением движения на участке бульвара Архитекторов подготавливают для транспорта объездные дороги. Дорожники чистят проезды, которыми с 24 марта будут активно пользоваться автомобилисты и пассажиры городского транспорта.

Так, сегодня рабочие приводили в порядок проезды на участке от Крупской до 70 лет Октября по нечетной стороне бульвара в направлении улицы Дмитриева. Продолжается и уборка снега, его вывозили с улиц Крупской, Туполева и Дмитриева.

До этого, к слову, проводили чистку проездов рядом с домами по бульвару Архитекторов № 6, 8, 10, 12, ведущих к улице Туполева.

Фото: администрация Омска

Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» оценивают также состояние дорог. При необходимости будут откачивать талые воды, затем — восстанавливать проезжую часть. Срочный ремонт проведут с использованием инертных материалов и холодного асфальта, а после запуска асфальтобетонного завода дорожники будут использовать более прочный горячий асфальт.

Управляющие компании Левого берега помогают сотрудникам УДХБ перед перекрытием бульвара Архитекторов. Они привлекают свою технику для подготовки межквартальной зоны. Подрядчик реконструкции бульвара готовит два проезда через дорогу для местных жителей, а также две дополнительные остановки на улице Дмитриева и ее дублере и подъезды к ним.

Добавим, что администрация округа и УДХБ будут контролировать состояние дорог, на которые ляжет дополнительная нагрузка транспорта.

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#Город#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Перекрыто движение#Новости#УДХБ#Перекрытие дорог#Алина Ясинская
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