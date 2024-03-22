Омичка засудила ООО «Магнит» и ООО «ОЭК» за ошибку с персональными данными

С 18 ноября 2022 по 3 июня 2023 из-за путаницы с персональными данными с нее ошибочно взыскали задолженность за услуги по вывозу мусора. Длительное время ее банковские карты были заблокированы, и она потратила много времени и денег, чтобы снять арест со счетов и доказать, что у нее нет задолженности.