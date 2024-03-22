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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 05:17

иллюстрация

Омичка засудила ООО «Магнит» и ООО «ОЭК» за ошибку с персональными данными

22 марта 2024, 04:33
Фото: Город55
иллюстрация
Женщина оказалась полной тезкой собственника жилого помещения. Из-за этого с нее списали чужой долг.

В пресс-службе омских судов сообщили, что омичка обратилась с иском к ООО «Магнит» и ООО «Омская энергосбытовая компания» о компенсации морального вреда.

С 18 ноября 2022 по 3 июня 2023 из-за путаницы с персональными данными с нее ошибочно взыскали задолженность за услуги по вывозу мусора. Длительное время ее банковские карты были заблокированы, и она потратила много времени и денег, чтобы снять арест со счетов и доказать, что у нее нет задолженности.

Представитель ответчика ООО «Магнит» оспаривал иск, утверждая, что ООО «ОЭК» занимается работой с абонентами, а у них нет даже нет базы лицевых счетов потребителей. Тем не менее они предоставили информацию о том, что истец жил в доме по улице Труда в Омске.

Представитель ответчика ООО «ОЭК» отвергла иск, сославшись на выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности на жилое помещение (ул. Труда в Омске) гражданки с одинаковыми ФИО, без указания даты и места рождения.

Суд установил, что истец не была зарегистрирована по указанному адресу и фактически не проживала там. ООО «Магнит» не убедилось надлежащим образом в действительности и подлинности переданных персональных данных. Поэтому организацию обязали выплатить омичке компенсацию.

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