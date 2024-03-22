Омича, состоящего на учете у нарколога, лишили водительских прав через суд

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что по решению суда у 48-летнего омича были изъяты водительские права.
Выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога из-за употребления наркотиков, при этом у него есть водительское удостоверение. Согласно законодательству России, если у гражданина есть заболевания или медицинские противопоказания, которые запрещают ему управлять транспортным средством, то он не должен садиться за руль.
По иску Тарской межрайонной прокуратуры суд принял решение о прекращении действия права управления транспортными средствами у омича. Судебный акт еще не вступил в силу.
Напомним, что в прошлом году 170 омичей лишили водительских права по состоянию своего здоровья.