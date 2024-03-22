Омича, состоящего на учете у нарколога, лишили водительских прав через суд

Выяснилось, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога из-за употребления наркотиков, при этом у него есть водительское удостоверение. Согласно законодательству России, если у гражданина есть заболевания или медицинские противопоказания, которые запрещают ему управлять транспортным средством, то он не должен садиться за руль.