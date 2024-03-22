Омич Акчурин, обвиненный в даче взятки чиновнику, стал владельцем еще одной фирмы

Стоит отметить, что Акчурин буквально на днях упоминался в криминальной хронике. Бизнесмена обвиняют в даче взятки Василию Гиреву, директору «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области»: по данным следствия, Акчурин передал Гиреву 100 тысяч рублей, чтобы получить госконтракты на поставку концентраторов кислорода на 147 млн рублей. Дело уже передано в суд.