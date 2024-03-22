Омич Акчурин, обвиненный в даче взятки чиновнику, стал владельцем еще одной фирмы

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В обществе с ограниченной ответственностью «Вектормед», прописанном в Омске на улице Чернышевского, изменилась структура собственности. Уставный капитал фирмы, принадлежавший Евгению Филиппову, 20 марта перешел к Роману Акчурину. Руководителем компании на данный момент остается Филиппов.
«Вектормед» специализируется на «оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях». Он был зарегистрирован всего год назад, в уставном капитале фирмы 20 тысяч рублей.
Роману Акчурину, кроме «Вектормеда», принадлежат фармацевтическая компания «Арис Групп», турагентство «Дискавери», агентство недвижимости «Эко-отель Дискавери», зарегистрированное в Ялте, и другие бизнес-активы.
Стоит отметить, что Акчурин буквально на днях упоминался в криминальной хронике. Бизнесмена обвиняют в даче взятки Василию Гиреву, директору «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области»: по данным следствия, Акчурин передал Гиреву 100 тысяч рублей, чтобы получить госконтракты на поставку концентраторов кислорода на 147 млн рублей. Дело уже передано в суд.