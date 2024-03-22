Неблагополучная ситуация. 5 жителей региона подверглись риску заражения бешенством

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Региональный Роспотребнадзор выявил риск заражения бешенством у пяти жителей Седельниковского района Омской области. На территорию их частного дома забежала лиса, которая и была переносчиком опасного вируса. Заразились они или нет — станет известно после лабораторной экспертизы.
В ведомстве отмечают, что на территории региона сохраняется неблагополучная ситуация по бешенству. С начала года специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 10 случаев заболеваний этим вирусом.
Напомним, что недавно в лесных хозяйствах Тарского района обнаружили опасного вредителя — черного елового усача. Из-за этого на территории района ввели карантин.