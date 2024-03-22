Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Пять жителей Омской области подверглись риску заражения бешенством

Неблагополучная ситуация. 5 жителей региона подверглись риску заражения бешенством

22 марта 2024, 08:30
Фото: 1MI

Пять жителей Омской области подверглись риску заражения бешенством

На территорию одного из частных домов в Седельниковском районе забежала дикая лиса.

Региональный Роспотребнадзор выявил риск заражения бешенством у пяти жителей Седельниковского района Омской области. На территорию их частного дома забежала лиса, которая и была переносчиком опасного вируса. Заразились они или нет — станет известно после лабораторной экспертизы.

В ведомстве отмечают, что на территории региона сохраняется неблагополучная ситуация по бешенству. С начала года специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 10 случаев заболеваний этим вирусом.

Напомним, что недавно в лесных хозяйствах Тарского района обнаружили опасного вредителя — черного елового усача. Из-за этого на территории района ввели карантин.

В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Животные#Бешенство#Новости#Животное#Опасность#Дикие животные#Лиса#Анастасия Баянова#Вирус бешенства
Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
Сегодня, 10:42
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"