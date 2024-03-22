Неблагополучная ситуация. 5 жителей региона подверглись риску заражения бешенством

Региональный Роспотребнадзор выявил риск заражения бешенством у пяти жителей Седельниковского района Омской области. На территорию их частного дома забежала лиса, которая и была переносчиком опасного вируса. Заразились они или нет — станет известно после лабораторной экспертизы.