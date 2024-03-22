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Published Сегодня, 20:02

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Свежие данные о кровавой трагедии в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта

Кровавая бойня в Москве 22 марта — последние новости о теракте в «Крокус Сити Холл»

22 марта 2024, 20:02
Фото: соцсети
Свежие данные о кровавой трагедии в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта
Свежие данные о кровавой трагедии в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта

Вечером в пятницу, 22 марта, в Москве произошла жуткая трагедия. В торговый центр «Крокус Сити Холл» ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь по посетителям.

По последним данным, в здании находилось свыше 7 тысяч человек. Жуткие кадры расстрела обычных граждан моментально облетели соцсети. В помещении начался пожар, прогремело два взрыва, сотни людей оказались заблокированными.

Одновременно с эвакуацией посетителей начался штурм «Крокуса». Нападавшие забаррикадировались в одном из залов. В данный момент силовики проводят операцию по задержанию террористов, территория оцеплена.

По предварительным данным ФСБ, погибло не менее 40 человек. Информация уточняется, сотням пострадавших оказывается медицинская помощь.

Владимир Путин лично контролирует ситуацию в Москве, сообщил Дмитрий Песков.

«В первые минуты произошедшего в Crocus City Hall президенту было доложено о начале стрельбы. Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — передает его слова «Интерфакс».
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