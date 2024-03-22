Исполнители те же. В Омской области в 127 млн обойдется организация паромных переправ

Еще три контракта достались индивидуальному предпринимателю Павлу Чуманову. Он займется обслуживанием переправ «Муромцево — Большеречье» (15,06 млн), «Нововаршавка — Черлак» и «Подъезд к Черлакской паромной переправе» (18 млн), а также «Нагорно-Аевск — Бородинка» (12,48 млн). К своим обязанностям все перевозчики должны приступить уже 1 мая. Срок завершения обслуживания переправ — 10 ноября.