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Исполнители те же. В Омской области в 127 млн обойдется организация паромных переправ

22 марта 2024, 05:01
Фото: Город55
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В Омской области подрядчикам заплатят 127 млн за организацию паромных переправ

Контракты достались трем исполнителям. Обслуживать переправы предстоит с 1 мая по 10 ноября.

Управление дорожного хозяйства Омской области подвело итоги аукционов по организации работы паромных переправ. Контракты на общую сумму 126,4 млн рублей предусматривают также аренду буксирных катеров и барж, работу экипажа.

Обслуживание переправ в области распределили между собой три подрядчика, которые уже занимались перевозкой пассажиров ранее: ООО «Бриз», «Тевризское ДРСУ» и ИП Чуманов.

Сразу четыре контракта получило ГП «Тевризское дорожное ремонтно-строительное управление», директором которого является Владимир Андрейчев. Предприятие будет отвечать за переправы «Знаменское — Качуково» (цена контракта — 14,38 млн), «Тевриз — Александровка» (15,56 млн), «Тузаклы — Усть-Шиш — Новоягодное» (13,34 млн), «Усть-Ишим — Малая Бича (15 млн).

Зарегистрированная в Омске компания «Бриз», во главе которой стоит Евгений Лаптенок, будет обслуживать переправы «Тевриз — Кузнецово» (12,06 млн), «Бутаково — Пологрудово» и «Самсоново — Пологрудово» (10,46 млн).

Еще три контракта достались индивидуальному предпринимателю Павлу Чуманову. Он займется обслуживанием переправ «Муромцево — Большеречье» (15,06 млн), «Нововаршавка — Черлак» и «Подъезд к Черлакской паромной переправе» (18 млн), а также «Нагорно-Аевск — Бородинка» (12,48 млн). К своим обязанностям все перевозчики должны приступить уже 1 мая. Срок завершения обслуживания переправ — 10 ноября.

В минтранспорта Городу55 рассказали, что заключение госконтрактов позволит обеспечивать бесплатный перевоз техники и людей, кроме крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов в соответствии с установленным расписанием.

«Ранее перевозку осуществляли ООО „Бриз“, ИП Чуманов, ГП „Тевризское ДРСУ“ в соответствии с прошедшим конкурсным отбором на предоставление средств областного бюджета. Новый механизм позволит оплачивать подрядной организации работы ежемесячно», — добавили в министерстве.
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