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Тимур Иванов и Виталий Хоценко

Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»

22 марта 2024, 04:08
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Тимур Иванов и Виталий Хоценко
Перед строителями стоит задача обеспечить готовность каркаса зданий к концу года, чтобы закрыть весь контур и приступить к внутренним работам.

В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что губернатор Виталий Хоценко и замминистра обороны РФ Тимур Иванов провели инспекцию строительства детского инфекционного стационара на 300 коек на улице Перелета.

Виталий Хоценко и Тимур ИвановВиталий Хоценко и Тимур Иванов
Виталий Хоценко и Тимур Иванов
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

На одном из блоков зданий проводится армирование стен и бетонирование ростверков, на другом рабочие приступили к монтажу перекрытий и лифтовых шахт. В апреле планируется завершить строительство стен подвала, а к лету полностью выполнить перекрытие первого этажа.

«Замечательный кадетский корпус получился, в нем учатся не только дети Омской области, но и со всей Сибири, из других российских регионов приезжают и Республики Казахстан. Теперь военным строителям доверен детский инфекционный стационар — огромный объект площадью более 30 тысяч квадратных метров, он возводится в Омске в соответствии с поручением Президента РФ. Мы с вами там побывали. Темпы работ неплохие, тем более вами даны поручения по наращиванию группировки строителей», — отметил Виталий Хоценко.
стройплощадкастройплощадка
стройплощадкастройплощадка
стройплощадка
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

Чтобы ускорить работу и быстрее завершить строительство объекта, было решено увеличить количество рабочих и перевести их на двухсменный режим работы. Это позволит ускорить темпы и закончить работу раньше указанного срока.

«Строительство медицинского учреждения у нас на контроле. Далее у нас в планах продолжить развитие военного госпиталя с созданием новых мощностей для реабилитации участников специальной военной операции», — заявил Тимур Иванов.
стройплощадкастройплощадка
стройплощадка
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

Напомним, что строительством детского инфекционного стационара занимается ППК «Военно-строительная компания». Детская больница — не единственный совместный проект с регионом, который был реализован военными строителями. Во время пандемии был построен инфекционный госпиталь. Затем в рекордные сроки был возведен новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса, который сегодня по праву считается визитной карточкой города.

В Омске началось строительство детского инфекционного стационара
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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Губернатор#Новости#Омский кадетский военный корпус#Сибирь#Республика Казахстан#Подвал#Виталий Хоценко#Реабилитация
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