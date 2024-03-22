Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В пресс-службе правительства Омской области сообщили, что губернатор Виталий Хоценко и замминистра обороны РФ Тимур Иванов провели инспекцию строительства детского инфекционного стационара на 300 коек на улице Перелета.
На одном из блоков зданий проводится армирование стен и бетонирование ростверков, на другом рабочие приступили к монтажу перекрытий и лифтовых шахт. В апреле планируется завершить строительство стен подвала, а к лету полностью выполнить перекрытие первого этажа.
«Замечательный кадетский корпус получился, в нем учатся не только дети Омской области, но и со всей Сибири, из других российских регионов приезжают и Республики Казахстан. Теперь военным строителям доверен детский инфекционный стационар — огромный объект площадью более 30 тысяч квадратных метров, он возводится в Омске в соответствии с поручением Президента РФ. Мы с вами там побывали. Темпы работ неплохие, тем более вами даны поручения по наращиванию группировки строителей», — отметил Виталий Хоценко.
Чтобы ускорить работу и быстрее завершить строительство объекта, было решено увеличить количество рабочих и перевести их на двухсменный режим работы. Это позволит ускорить темпы и закончить работу раньше указанного срока.
«Строительство медицинского учреждения у нас на контроле. Далее у нас в планах продолжить развитие военного госпиталя с созданием новых мощностей для реабилитации участников специальной военной операции», — заявил Тимур Иванов.
Напомним, что строительством детского инфекционного стационара занимается ППК «Военно-строительная компания». Детская больница — не единственный совместный проект с регионом, который был реализован военными строителями. Во время пандемии был построен инфекционный госпиталь. Затем в рекордные сроки был возведен новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса, который сегодня по праву считается визитной карточкой города.