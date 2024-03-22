Хоценко и замминистра обороны Иванов побывали на стройплощадке детской «инфекционки»

Напомним, что строительством детского инфекционного стационара занимается ППК «Военно-строительная компания». Детская больница — не единственный совместный проект с регионом, который был реализован военными строителями. Во время пандемии был построен инфекционный госпиталь. Затем в рекордные сроки был возведен новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса, который сегодня по праву считается визитной карточкой города.