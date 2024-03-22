Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

иллюстрация

Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области

22 марта 2024, 07:10
Фото: Город55
иллюстрация

Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области

Местным жителям советуют готовиться и не закрывать глаза на правила пожарной безопасности.

Под конец весны в Омской области традиционно начинается пожароопасный сезон. Это период, когда возгорания случаются очень легко. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников рассказал о том, насколько будет серьезен май по пожарам в регионе.

Он давал комментарий в рамках конференции, организованной ТАСС. По его словам, в целом вся Сибирь так или иначе столкнется с огненным бедствием. В Омской области риски возникновения лесных пожаров достаточно высоки. Специалисты дают прогнозы, оценивая температурный режим и количество осадков, которые обычно бывают на территории региона в мае.

Советников отметил, что жителям всей Сибири нужно быть ответственными в пожароопасный период, поскольку многое зависит от действий человека. Так, кто-то может пренебречь правилами и начать жечь траву, мусор или делать костры. При несоблюдении пожарной безопасности страдают все: и люди, и животные. Огонь уничтожает деревни, дачи, леса, добавил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.

К слову, недавно был вынесен приговор двум виновным в крупном пожаре на территории микрорайона Новоалександровка. Два года назад в пожароопасный сезон там делали газосварочные работы. Это привело не только к уничтожению жилых домов, но и гибели человека. Одного из обвиняемых по итогу оправдали, но прокурор намерен оспорить это решение.

Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Лесные пожары#Пожары в Омской области#Пожароопасность#Алина Ясинская#Пожароопасный сезон
Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов
Сегодня, 10:42
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"