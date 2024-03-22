Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области

К слову, недавно был вынесен приговор двум виновным в крупном пожаре на территории микрорайона Новоалександровка. Два года назад в пожароопасный сезон там делали газосварочные работы. Это привело не только к уничтожению жилых домов, но и гибели человека. Одного из обвиняемых по итогу оправдали, но прокурор намерен оспорить это решение.