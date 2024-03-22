Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:13
Под конец весны в Омской области традиционно начинается пожароопасный сезон. Это период, когда возгорания случаются очень легко. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников рассказал о том, насколько будет серьезен май по пожарам в регионе.
Он давал комментарий в рамках конференции, организованной ТАСС. По его словам, в целом вся Сибирь так или иначе столкнется с огненным бедствием. В Омской области риски возникновения лесных пожаров достаточно высоки. Специалисты дают прогнозы, оценивая температурный режим и количество осадков, которые обычно бывают на территории региона в мае.
Советников отметил, что жителям всей Сибири нужно быть ответственными в пожароопасный период, поскольку многое зависит от действий человека. Так, кто-то может пренебречь правилами и начать жечь траву, мусор или делать костры. При несоблюдении пожарной безопасности страдают все: и люди, и животные. Огонь уничтожает деревни, дачи, леса, добавил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.
К слову, недавно был вынесен приговор двум виновным в крупном пожаре на территории микрорайона Новоалександровка. Два года назад в пожароопасный сезон там делали газосварочные работы. Это привело не только к уничтожению жилых домов, но и гибели человека. Одного из обвиняемых по итогу оправдали, но прокурор намерен оспорить это решение.