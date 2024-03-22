Дочь попала в ДТП. 93-летняя омичка поверила мошенникам и лишилась всех сбережений

Правоохранители установили, что днем омичке позвонила «дочь» и сообщила, что попала в аварию. Якобы она переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого случилось ДТП, в котором пострадала она и другие люди. После трубку взял лжеполицейский и потребовал у пенсионерки деньги на помощь травмированным и спасение ее дочери от уголовного наказания.