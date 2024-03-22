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Омская пенсионерка поверила аферистам и лишилась денег

Дочь попала в ДТП. 93-летняя омичка поверила мошенникам и лишилась всех сбережений

22 марта 2024, 10:49
Фото: 1MI

Омская пенсионерка поверила аферистам и лишилась денег

На телефон женщины позвонила «дочка» и рассказала, что попала в аварию, обман раскрылся только тогда, когда в гости к омичке пришла настоящая дочь.

93-летняя жительница Ленинского округа обратилась в полицию и рассказала, что мошенники похитили у нее 195 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что днем омичке позвонила «дочь» и сообщила, что попала в аварию. Якобы она переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого случилось ДТП, в котором пострадала она и другие люди. После трубку взял лжеполицейский и потребовал у пенсионерки деньги на помощь травмированным и спасение ее дочери от уголовного наказания.

Женщина с опаской отнеслась к произошедшему и сначала хотела позвонить мужу дочки, но аферист уверил, что мужчина сейчас находится в больнице, так как тоже пострадал в аварии. Пенсионерка все-таки поверила в рассказ злоумышленников и собрала все имеющиеся сбережения, после чего передала их курьеру.

Однако к вечеру в гости к омичке пришли настоящие родственники. Зять объяснил, что с ними все хорошо и ни в какое ДТП они не попадали. После этого потерпевшая обратилась в полицию, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Избежать «уголовки». Мошенники убедили пенсионерку из Омска отдать деньги «прокурору»
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#ДТП#Омск#Омская область#Мошенничество#Мошенники#Новости#Афера#Мошенник#Телефонные мошенники#Аферист#Анастасия Баянова#Дистанционное мошенничество
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