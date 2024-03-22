Чиновникам из Саратовской области запретили использовать WhatsApp на гаджетах Apple

Министр цифрового развития Саратовской области Владимир Старков уточнил, что запрет на использование Telegram распространяется только на гаджеты Apple, за исключением ноутбуков. Он также отметил, что эта мера не нова и Саратовская область следует федеральному законодательству. Приказ министерства о запрете был подписан еще в августе прошлого года.