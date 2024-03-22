Чиновникам из Саратовской области запретили использовать WhatsApp на гаджетах Apple

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Это приложение включает в себя мессенджер, телефон, календарь, почту, файловое хранилище и хранилище контактов, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Telegram-канал Brief.
Министр цифрового развития Саратовской области Владимир Старков уточнил, что запрет на использование Telegram распространяется только на гаджеты Apple, за исключением ноутбуков. Он также отметил, что эта мера не нова и Саратовская область следует федеральному законодательству. Приказ министерства о запрете был подписан еще в августе прошлого года.
В ходе круглого стола в областной думе Владимир Старков сообщил, что свыше 2,5 тысяч аккаунтов государственных гражданских служащих всех исполнительных органов области уже подключены к отечественному коммуникационному сервису «Автоматизированное рабочее место госслужащего». По словам министра, такой подход позволяет предотвратить возможные утечки важной информации, которая доступна для чиновников.