9 лет тюрьмы. Два омича хотели взорвать банкомат и попали под суд

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Дело мужчин рассматривал Октябрьский районный суд Омска. Удалось установить, что омичи хотели ограбить банкомат в одном из магазинов на улице Кирова. Для этого они подъехали к зданию ночью, а после взломали дверь.
Внутри магазина они начали исполнять задуманное. Чтобы похитить наличные, нарушители принесли с собой взрывное устройство, в составе которого был тротил. Однако удачно завершить план не удалось, помешали независящие от омичей обстоятельства. В этот же день их задержали.
Суд признал вину мужчин и вынес им приговор по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, каждому из них предстоит 9 лет тюремного заключения, а также штраф в размере 500 000 рублей. Из зала суда злоумышленников взяли под стражу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.