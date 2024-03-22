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В Омске два мужчины хотели взорвать банкомат и украсть деньги, но попали под суд

9 лет тюрьмы. Два омича хотели взорвать банкомат и попали под суд

22 марта 2024, 11:36
Фото: 1MI

В Омске два мужчины хотели взорвать банкомат и украсть деньги, но попали под суд

Они пробрались ночью в продуктовый магазин, но осуществить задуманное не смогли.

Дело мужчин рассматривал Октябрьский районный суд Омска. Удалось установить, что омичи хотели ограбить банкомат в одном из магазинов на улице Кирова. Для этого они подъехали к зданию ночью, а после взломали дверь.

Внутри магазина они начали исполнять задуманное. Чтобы похитить наличные, нарушители принесли с собой взрывное устройство, в составе которого был тротил. Однако удачно завершить план не удалось, помешали независящие от омичей обстоятельства. В этот же день их задержали.

Суд признал вину мужчин и вынес им приговор по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ, каждому из них предстоит 9 лет тюремного заключения, а также штраф в размере 500 000 рублей. Из зала суда злоумышленников взяли под стражу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат
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#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Деньги#Взрыв#Наказание#Нарушение#Новости#Взрывчатое вещество#Нарушение закона#Анастасия Баянова
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