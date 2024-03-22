9 лет тюрьмы. Два омича хотели взорвать банкомат и попали под суд

Внутри магазина они начали исполнять задуманное. Чтобы похитить наличные, нарушители принесли с собой взрывное устройство, в составе которого был тротил. Однако удачно завершить план не удалось, помешали независящие от омичей обстоятельства. В этот же день их задержали.