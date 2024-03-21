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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

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Поплыли? Зимой в Омской области выпало в полтора раза больше снега, чем ожидалось

21 марта 2024, 06:30
Фото: Город55
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Зимой в Омской области выпало в полтора раза больше снега, чем ожидалось

Синоптики отметили, что в сугробах очень много воды, поэтому нужно морально готовиться к подходящему паводку.

С приближением апреля в Обь-Иртышском УГМС оценили то, какой была ушедшая зима. Также синоптики сделали прогноз погоды на предстоящие выходные, которые ожидаются в Омской области очень теплыми.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко отметила, что последняя зима в Омской области была достаточно необычной из-за постоянных перепадов температур. Вместе с тем ноябрь (почти зимний месяц) был теплее обычного на +4… 6 градусов.

Снег начал ложиться ближе к 20-м числам, хотя, как правило, он появляется уже девять день ноября. Большая часть следующего месяца при этом оказалась аномально холодной. Но под уходом декабрь преподнес жителям региона сюрприз в виде сильного потепления.

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Фото: Город55

В целом зима была богатой на морозы. Температура опускалась до опасных значений, до -36… -43 градусов. Сибирский холод по-настоящему оценили жители Тевриза, отмечают метеорологи. Одновременно с этим были дни с нехарактерным для декабря потеплением. Воздух прогревается максимум до +2… +4 градусов. Специалисты по погоде говорят, что декабрь все же был не шибко резок на температурные перепады.

Второй месяц зимы обычно является самым холодным. Но в 2024 году в среднем температура держалась на уровне -16… -18 градусов. Хотя и без серьезных понижений не обошлось, до -27… -40 градусов. Были при этом дни с оттепелью, максимальная температура воздуха составила 0… +2 градуса.

Среднемесячная температура февраля в регионе составила -15… -16 градусов. В конце зимы также сильно холодало, до -33… -40 градусов, но вместе с этим фиксировались и повышения, до +1… +3 градусов.

Хоть сугробы оказались по высоте такими же, как сугробы зимой в преддверии 2023 года, воды в них до 50% больше, чем тогда. Синоптики беспокоятся, как это повлияет на паводок. Пока что ночью при низких температурах лужи вымерзают. По данным на 15 марта, высота снежного покрова на 24 см больше показателей прошлого года (27-74 см).

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#Общество#Погода#Омск#Омская область#Зима#Наталия Криворучко#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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