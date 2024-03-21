Поплыли? Зимой в Омской области выпало в полтора раза больше снега, чем ожидалось

Хоть сугробы оказались по высоте такими же, как сугробы зимой в преддверии 2023 года, воды в них до 50% больше, чем тогда. Синоптики беспокоятся, как это повлияет на паводок. Пока что ночью при низких температурах лужи вымерзают. По данным на 15 марта, высота снежного покрова на 24 см больше показателей прошлого года (27-74 см).