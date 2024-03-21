«Парковок ноль»: в Омском горсовете задумались о новом корпусе ОмГУ

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Вчера, 20 марта, в Омске торжественно открыли новый корпус ОмГУ. Радостное для одного вуза событие может быть чревато неприятными последствиями для всего города. Сегодня об этом задумались на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, когда речь зашла о парковках.
— Вчера открылся корпус университета, — констатировал в своем выступлении глава комитета Юрий Арчибасов. — Парковок ноль! Там 12, наверное, этажей, на первом и втором этажах они хотят сделать банки и т. п. Служащие, студенты — это тысячи людей! А парковок ноль. Где ставить машины? У Пушкинки их не поставишь, у Миллениума не поставишь. Уже и студенты говорят: что делать?
Депутат уверен: в сентябре, когда новый корпус будет полностью задействован в учебном процессе, разные органы власти захлестнет волна жалоб. Крайне затруднительно будет приехать на учебу в своем авто, а общественный транспорт будет перегружен.
Другие депутаты согласились с тем, что проблема серьезная. Прозвучали предложения изучить вопрос и с тем, есть ли места для парковки рядом с другими учебными заведениями, создать специальную рабочую группу. Эти инициативы получили поддержку. Какие-то решения на сегодняшнем заседании не могли быть приняты в любом случае: комитет может только принять доклад к сведению и выдать рекомендацию, которая будет озвучена на ближайшем пленарном заседании.
Напомним: Город55 писал о том, какие проблемы может вызвать открытие нового корпуса ОмГУ. Это событие существенно повысит нагрузку на инфраструктуру в прилегающей части города — речь идет о транспорте, общепите, торговле.