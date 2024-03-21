«Парковок ноль»: в Омском горсовете задумались о новом корпусе ОмГУ

Другие депутаты согласились с тем, что проблема серьезная. Прозвучали предложения изучить вопрос и с тем, есть ли места для парковки рядом с другими учебными заведениями, создать специальную рабочую группу. Эти инициативы получили поддержку. Какие-то решения на сегодняшнем заседании не могли быть приняты в любом случае: комитет может только принять доклад к сведению и выдать рекомендацию, которая будет озвучена на ближайшем пленарном заседании.