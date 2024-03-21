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Published Сегодня, 09:21

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Updated Сегодня, 09:23

На дороги и зарплату: Омск получил почти миллиард рублей субсидий

Омские депутаты одобрили увеличение городского бюджета почти на миллиард

21 марта 2024, 09:21
Фото: 1MI

На дороги и зарплату: Омск получил почти миллиард рублей субсидий

Новые средства получены из вышестоящих бюджетов.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, об изменениях в бюджете на 2024 год. Докладчик, исполняющая обязанности главы финансового департамента администрации Елена Морозова, рассказала, что доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 890 млн рублей. Это дотации из вышестоящих бюджетов с целевым назначением.

В частности, почти 300 млн рублей пойдут на увеличение зарплат работникам муниципальных учреждений культуры, ещё 200 млн — на содержание дорог общего пользования. 7 млн будут выделены на закупку музыкальных инструментов.

Депутаты одобрили предложенные им изменения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета, которое пройдет на следующей неделе.

Омские депутаты одобрили первые изменения к бюджету-2024
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#Омск#Омский Горсовет#Бюджет#Новости#Николай Эйхвальд
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