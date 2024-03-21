Омские депутаты одобрили увеличение городского бюджета почти на миллиард

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
На очередном заседании комитета Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, об изменениях в бюджете на 2024 год. Докладчик, исполняющая обязанности главы финансового департамента администрации Елена Морозова, рассказала, что доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 890 млн рублей. Это дотации из вышестоящих бюджетов с целевым назначением.
В частности, почти 300 млн рублей пойдут на увеличение зарплат работникам муниципальных учреждений культуры, ещё 200 млн — на содержание дорог общего пользования. 7 млн будут выделены на закупку музыкальных инструментов.
Депутаты одобрили предложенные им изменения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета, которое пройдет на следующей неделе.