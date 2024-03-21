Омич закупил полмиллиона немаркированных пачек сигарет и распространял их по России

Следователи предварительно установили, что мужчина купил более полумиллиона пачек сигарет разных марок, их общая стоимость составила 65 млн рублей. Вся продукция хранилась на складе за пределами РФ, откуда была привезена незаконно под видом сварочного оборудования. Отмечается, что он успел продать две партии табачных изделий жителям Свердловской и Самарской областей.