Омич закупил полмиллиона немаркированных пачек сигарет и распространял их по России

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
В Омской области завершили расследование уголовного дела 38-летнего омича, которого подозревают в обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.
Следователи предварительно установили, что мужчина купил более полумиллиона пачек сигарет разных марок, их общая стоимость составила 65 млн рублей. Вся продукция хранилась на складе за пределами РФ, откуда была привезена незаконно под видом сварочного оборудования. Отмечается, что он успел продать две партии табачных изделий жителям Свердловской и Самарской областей.
Омича поймали на контрольно-пропускном пункте в Исилькульском районе. Там фуру с тоннами «запрещенки» остановили сотрудники пограничного управления ФСБ. Оказалось, что транспорт перевозил более тысячи коробок с табачными изделиями, которые планировалось сбыть в России.
В результате мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Дело направлено в Исилькульский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.