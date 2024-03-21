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Омич продавал немаркированные сигареты в разных регионах России и попал под суд

Омич закупил полмиллиона немаркированных пачек сигарет и распространял их по России

21 марта 2024, 09:49
Фото: 1MI

Омич продавал немаркированные сигареты в разных регионах России и попал под суд

Фуру с продукцией остановили на контрольно-пропускном пункте, теперь делом мужчины займется Исилькульский районный суд.

В Омской области завершили расследование уголовного дела 38-летнего омича, которого подозревают в обороте немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

Следователи предварительно установили, что мужчина купил более полумиллиона пачек сигарет разных марок, их общая стоимость составила 65 млн рублей. Вся продукция хранилась на складе за пределами РФ, откуда была привезена незаконно под видом сварочного оборудования. Отмечается, что он успел продать две партии табачных изделий жителям Свердловской и Самарской областей.

Омича поймали на контрольно-пропускном пункте в Исилькульском районе. Там фуру с тоннами «запрещенки» остановили сотрудники пограничного управления ФСБ. Оказалось, что транспорт перевозил более тысячи коробок с табачными изделиями, которые планировалось сбыть в России.

В результате мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Дело направлено в Исилькульский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.

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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Сигареты#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Сигарета#Немаркированная продукция
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