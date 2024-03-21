Один из главных омских долгостроев оценили в 40 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Начиная с 1980-х годов в Омске строились планы строительства ТЭЦ-6. Этот объект должен был восполнить дефицит электроэнергии для новых жилых районов на Левобережье, но после распада Советского Союза потребление электричества резко уменьшилось, и проект потерял свою актуальность. Тем не менее о нем вспоминали еще много лет. О долгострое идет речь и в новом спецпроекте Города 55 — «Дело — труба».
В 1980-х годах для ТЭЦ-6 построили пиковую котельную (сейчас это Кировская районная котельная). В 2007 году проект вспомнили в связи с визитом в Омск Германа Грефа (тогда федерального министра экономического развития).
— АО «ЕЭС России» поддерживает этот проект, — заявил тогда руководитель ГидроОГК Вячеслав Синюгин (это высказывание было процитировано на страницах газеты «Энергия Сибири»). — Возможно, источниками финансирования станут амортизационные отчисления, заемные средства и, возможно, средства от продажи дополнительной эмиссии ТГК-11.
Предполагалось, что в 2012 году будет построен первый блок ТЭЦ-6, а в 2016 году — второй блок. Мощность объекта по электричеству должна была составлять 600 — 660 МВт, по теплу — 1200 ГКал. При этом топливо поступало бы из Канско-Ачинского угольного бассейна или с Кузбасса.
В 2014 году у проекта появился инвестор — компания «Мортон Капитал». Поставщиком генерирующей техники могла стать General Electric (с ней велись переговоры), общая стоимость проекта тогда была оценена в 40 млрд рублей. Однако планы остались неосуществленными, так что ТЭЦ-6 стала одним из главных омских недостроев — наряду с метро и Красногорским гидроузлом.