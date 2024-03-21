Один из главных омских долгостроев оценили в 40 млрд рублей

Начиная с 1980-х годов в Омске строились планы строительства ТЭЦ-6. Этот объект должен был восполнить дефицит электроэнергии для новых жилых районов на Левобережье, но после распада Советского Союза потребление электричества резко уменьшилось, и проект потерял свою актуальность. Тем не менее о нем вспоминали еще много лет. О долгострое идет речь и в новом спецпроекте Города 55 — «Дело — труба».