Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Строительство в Омске ТЭЦ-6 оценили в 60 млрд рублей

Один из главных омских долгостроев оценили в 40 млрд рублей

21 марта 2024, 07:18
Фото: 1MI

Строительство в Омске ТЭЦ-6 оценили в 60 млрд рублей

В последний раз о проекте вспоминали в 2014 году.

Начиная с 1980-х годов в Омске строились планы строительства ТЭЦ-6. Этот объект должен был восполнить дефицит электроэнергии для новых жилых районов на Левобережье, но после распада Советского Союза потребление электричества резко уменьшилось, и проект потерял свою актуальность. Тем не менее о нем вспоминали еще много лет. О долгострое идет речь и в новом спецпроекте Города 55 — «Дело — труба».

В 1980-х годах для ТЭЦ-6 построили пиковую котельную (сейчас это Кировская районная котельная). В 2007 году проект вспомнили в связи с визитом в Омск Германа Грефа (тогда федерального министра экономического развития).

— ‍АО «ЕЭС России» поддерживает этот проект, — заявил тогда руководитель ГидроОГК Вячеслав Синюгин (это высказывание было процитировано на страницах газеты «Энергия Сибири»). — Возможно, источниками финансирования станут амортизационные отчисления, заемные средства и, возможно, средства от продажи дополнительной эмиссии ТГК-11.

Предполагалось, что в 2012 году будет построен первый блок ТЭЦ-6, а в 2016 году — второй блок. Мощность объекта по электричеству должна была составлять 600 — 660 МВт, по теплу — 1200 ГКал. При этом топливо поступало бы из Канско-Ачинского угольного бассейна или с Кузбасса.

В 2014 году у проекта появился инвестор — компания «Мортон Капитал». Поставщиком генерирующей техники могла стать General Electric (с ней велись переговоры), общая стоимость проекта тогда была оценена в 40 млрд рублей. Однако планы остались неосуществленными, так что ТЭЦ-6 стала одним из главных омских недостроев — наряду с метро и Красногорским гидроузлом.

#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#ТЭЦ-6
Подпишитесь
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Сегодня, 06:35
Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
Вчера, 12:49
Сократили отставание. «Авангард» обыграл «Локомотив» в третьем матче серии
Сегодня, 02:01
Летающий дьявол с зеленым хвостом. В ночном небе над Омском заметили комету
Сегодня, 03:00
Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»
Вчера, 11:30
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
Сегодня, 03:16
"