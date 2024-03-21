На реконструкцию систем теплоснабжения в Омске нужны 39 млрд рублей

Отметим, что громадные средства нужны и на обновление других отраслей коммунального хозяйства (об этом идет речь в большом спецпроекте Города 55 «Дело — труба»). Так, на реконструкцию и строительство водозаборных и водоочистных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей, а также на модернизацию системы горячего водоснабжения в Омске требуется 45,3 миллиарда рублей, на строительство канализационных сетей и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения — 3,6 миллиарда рублей. Эти данные приведены в схемах водоснабжения и водоотведения города, утвержденных в 2022 году и актуальных до 2031 года.