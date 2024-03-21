На реконструкцию систем теплоснабжения в Омске нужны 39 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Состояние коммунальных сетей в Омске во многом оставляет желать лучшего. В частности, из доклада прокурора в Омском городском Совете, прозвучавшем в 2023 году, следует, что уровень износа тепловых коммуникаций составляет 63%. Общая их протяженность — 1347,7 км, в том числе в ремонте или замене нуждаются 889,1 км.
В актуализированной схеме теплоснабжения Омска приводятся данные о необходимых затратах на поддержание системы в порядке. Капитальных средств на период до 2033 года нужно приблизительно 40 млрд рублей (в том числе на снижение износа теплосетей — 17 млрд), инвестиционных средств — приблизительно 60 млрд (в том числе на снижение износа — 22 млрд).
Отметим, что громадные средства нужны и на обновление других отраслей коммунального хозяйства (об этом идет речь в большом спецпроекте Города 55 «Дело — труба»). Так, на реконструкцию и строительство водозаборных и водоочистных сооружений, насосных станций и водопроводных сетей, а также на модернизацию системы горячего водоснабжения в Омске требуется 45,3 миллиарда рублей, на строительство канализационных сетей и реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения — 3,6 миллиарда рублей. Эти данные приведены в схемах водоснабжения и водоотведения города, утвержденных в 2022 году и актуальных до 2031 года.