Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с паводком в городе

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
В рамках запланированных работ специалисты УДХБ продолжают вывозить снег с дорог и мест подтоплений. В этом году на снежные полигоны уже было вывезено более 1,1 млн кубометров снега.
«С мест возможных подтоплений на сегодняшний день вывезено порядка 58 тысяч кубометров снега. Эти работы также продолжаются в ежедневном режиме. Преимущественно работы ведутся в районах частного сектора», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
Также ведется очистка ливневых систем. Процесс включает прогревание ливневых стоков закрытого типа и пропарку дождеприемных колодцев. Работают и бригады по чистке открытых лотков и водопропускных труб для устранения подтоплений не только жилой зоны, но и дорожного покрытия. В местах, где уже скопилась вода, проводится откачка талых вод.
Для борьбы с паводками в УДХБ созданы 37 спецбригад, оснащенных техникой и необходимыми ресурсами. Заключены договоры с подрядчиками о предоставлении техники и дополнительных работниках. Помимо этого, при необходимости привлечены 7 илососов и ассенизаторских бочек. также потребуется до 30 человек для очистки открытых ливневок, где механизированная уборка невозможна.