Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с паводком в городе

Для борьбы с паводками в УДХБ созданы 37 спецбригад, оснащенных техникой и необходимыми ресурсами. Заключены договоры с подрядчиками о предоставлении техники и дополнительных работниках. Помимо этого, при необходимости привлечены 7 илососов и ассенизаторских бочек. также потребуется до 30 человек для очистки открытых ливневок, где механизированная уборка невозможна.