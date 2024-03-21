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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:46

проведение противопаводковых мероприятий

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с паводком в городе

21 марта 2024, 04:44
Фото: Администрация Омска
проведение противопаводковых мероприятий
Ежедневно на уборку снега с мест подтоплений выходят до 16 спецмашин.

В рамках запланированных работ специалисты УДХБ продолжают вывозить снег с дорог и мест подтоплений. В этом году на снежные полигоны уже было вывезено более 1,1 млн кубометров снега.

«С мест возможных подтоплений на сегодняшний день вывезено порядка 58 тысяч кубометров снега. Эти работы также продолжаются в ежедневном режиме. Преимущественно работы ведутся в районах частного сектора», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
проведение противопаводковых мероприятийпроведение противопаводковых мероприятий
проведение противопаводковых мероприятийпроведение противопаводковых мероприятий
проведение противопаводковых мероприятий
Фото: Администрация Омска

Также ведется очистка ливневых систем. Процесс включает прогревание ливневых стоков закрытого типа и пропарку дождеприемных колодцев. Работают и бригады по чистке открытых лотков и водопропускных труб для устранения подтоплений не только жилой зоны, но и дорожного покрытия. В местах, где уже скопилась вода, проводится откачка талых вод.

Для борьбы с паводками в УДХБ созданы 37 спецбригад, оснащенных техникой и необходимыми ресурсами. Заключены договоры с подрядчиками о предоставлении техники и дополнительных работниках. Помимо этого, при необходимости привлечены 7 илососов и ассенизаторских бочек. также потребуется до 30 человек для очистки открытых ливневок, где механизированная уборка невозможна.

Фото: Администрация Омска
Омские дорожники продолжают готовиться к паводку в городе
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#Общество#Омск#Омская область#Паводок#Уборка снега#Техника#Новости#Частный сектор#Вывоз снега#Дорожные службы#Лужи#Таяние снега
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