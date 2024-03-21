Коммунальные тарифы в Омске выросли за 9 лет более чем в полтора раза

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Коммунальные услуги в Омске, как и по всей России, регулярно дорожают. Если оценить рост тарифа в масштабах последнего десятилетия, можно увидеть существенные изменения.
Готовя спецпроект «Дело — труба», мы подсчитали, что среднем рост за период с декабря 2014 года составил примерно 2 трети. Так, стоимость горячей воды выросла с 90,1 до 150,2 рублей за куб (это более 66%). Отопление в 2014 году стоило 1 393,88 рубля за Гкал, а теперь оно стоит 2 374,03 рубля (рост составляет 70%). Электричество подорожало с 309 до 514 рублей за 100 кВатт/час (66%), холодная вода — с 22,05 до 37,74 рублей за куб (71%), водоотведение — с 21,48 до 34,1 рублей за куб (58%).
Отметим, что на 2024 год запланированы очередные изменения тарифа. Так, электричество 1 июля должно подорожать до 558 рублей за кВатт/час, то есть еще на 8%.