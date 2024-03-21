«Как были, так и остались». В Омске стая бродячих собак напала на курьера

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Жалоба на агрессивных бродячих собак появилась в городском паблике «Омск онлайн». Автор поста снял на видео, как несколько псов окружили пешего курьера в районе дома № 12/3 на улице Малиновского.
Кроме того, местные отмечают, что неоднократно жаловались на большое количество бездомных животных в этом районе, но ситуация так и не претерпела изменений.
«Отправляли заявки, приезжали на указанное место, сказали, что собак нет. По факту стая как была, так и осталась!» — рассказал омич.
На сообщение горожан отреагировали в администрации Омска и посоветовали обращаться по этому вопросу в КТОС или управляющую компанию.
«В настоящее время заявки на контроле в учреждении отсутствуют. В целях отлова таких животных, необходимо обращаться в КТОС или управляющую компанию по месту нахождения животных без владельцев, а также в случае выявления животных без владельцев проявляющих немотивированную агрессию необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78», — объяснили в мэрии.