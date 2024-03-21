Халатность. Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в бараке

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения потолка в жилом доме №53 на улице 1-й Учхозной, такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дело заведено по статье 293 УК РФ (халатность).
Следователи предварительно установили, что барак признан аварийным еще в 2018 году, жильцов должны были расселить до декабря 2021 года. Однако этого так и не произошло, люди продолжили жить в опасном строении.
Несколько дней назад, 19 марта, в одной из квартир дома частично обрушился потолок, причиной послужил износ кровли и таяние снега. Сейчас проверка по факту произошедшего продолжается, следователи ищут виновных лиц.