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Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в жилом доме

Халатность. Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в бараке

21 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI

Омский следком возбудил уголовное дело после обрушения потолка в жилом доме

Жильцов дома на улице 1-й Учхозной должны были переселить из аварийной постройки еще несколько лет назад, недавно в одной из квартир обвалился потолок.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения потолка в жилом доме №53 на улице 1-й Учхозной, такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дело заведено по статье 293 УК РФ (халатность).

Следователи предварительно установили, что барак признан аварийным еще в 2018 году, жильцов должны были расселить до декабря 2021 года. Однако этого так и не произошло, люди продолжили жить в опасном строении.

Несколько дней назад, 19 марта, в одной из квартир дома частично обрушился потолок, причиной послужил износ кровли и таяние снега. Сейчас проверка по факту произошедшего продолжается, следователи ищут виновных лиц.

Бастрыкин заинтересовался омским бараком, где обвалился потолок в детской комнате
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В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
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