Эскроу-счет — не гарантия. Почему условия от застройщика не всегда безопасны

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Специалисты на рынке недвижимости рассказали о первом случае, когда «проверенный» застройщик подал на банкротство. О случившемся пишет издание NEWIA.RU.
В 2024 году о невозможности выполнять свои обязательства заявил ООО «Севен санс недвижимость МСК» — застройщик продавал квадратные метры по сниженной цене в 150 тыс рублей, когда в других ЖК цена доходила до 250, и потому казался привлекательным для покупателей. Однако это, как отметили эксперты, было первым тревожным звоночком.
«Вместо полноценных платежей на эскроу счет, застройщик предлагал людям 45 тысяч перечислять на эскроу, а остальные 100 — на его расчетный счет. Ситуация осложняется тем, что закидывая такие небольшие деньги на эскроу счета, банк не захочет достраивать такие дома, людям просто вернут 45 тыс за квадратный метр», — считает предприниматель, резидент Сколково и владелец компании Smarent Виктор Зубик.
Известно, что застройщик уже был замешан в скандале: его проект «Сказочный лес» долго не мог получить разрешение на строительство. Однако его новая стройка все равно привлекла покупателей, которые теперь столкнулись с трудностями при возврате своих средств. В Мосгосстройнадзоре клиентов компании уведомили, что банкротство «Севен санс недвижимость МСК» не скажется на дольщиках — компания даже не была участником долевого строительства.
При покупке недвижимости эксперты советуют учитывать три основных фактора:
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