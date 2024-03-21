Эскроу-счет — не гарантия. Почему условия от застройщика не всегда безопасны

Известно, что застройщик уже был замешан в скандале: его проект «Сказочный лес» долго не мог получить разрешение на строительство. Однако его новая стройка все равно привлекла покупателей, которые теперь столкнулись с трудностями при возврате своих средств. В Мосгосстройнадзоре клиентов компании уведомили, что банкротство «Севен санс недвижимость МСК» не скажется на дольщиках — компания даже не была участником долевого строительства.