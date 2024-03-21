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место ДТП

Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа

21 марта 2024, 06:54
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
место ДТП

На трассе Тюмень — Омск иномарка на летней резине влетела в опору освещения

В ДТП погиб 20-летний студент и 17-летняя девушка.

Накануне на 47-м километре трассы Тюмень — Омск произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Toyota Probox наехал на опору освещения на трассе, после чего его отбросило во вторую опору. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате аварии 20-летнего пассажира выбросило из машины и он скончался на месте. Также погибла 17-летняя девушка. 19-летний водитель и еще один 20-летний пассажир получили тяжелые травмы головы и позвоночника.

Водитель был трезв. По его словам, в тот вечер он забрал знакомых с автовокзала в Тюмени и поехал в Ялуторовск. По дороге произошла авария. Предварительно, он и все трое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, а на машине была установлена летняя лысая резина. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

Как стало известно, за последние пару лет 19-летний водитель нарушил 47 пунктов ПДД: превышал скорость, не имел полиса ОСАГО и незаконно затонировал стекла. Последний раз сотрудники ГИБДД привлекли водителя к административной ответственности в Ялуторовске около 7 часов вечера, незадолго до происшествия: за отсутствие полиса ОСАГО, но к тому моменту он уже успел снять тонировку со стекол.

Напомним, что 16 марта в результате ДТП на 565 км автодороги «Тюмень-Омск» погибли 7 человек и двое были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо одного из грузовиков.

Стали известны новые подробности о погибших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
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