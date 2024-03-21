Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Накануне на 47-м километре трассы Тюмень — Омск произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Toyota Probox наехал на опору освещения на трассе, после чего его отбросило во вторую опору. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
В результате аварии 20-летнего пассажира выбросило из машины и он скончался на месте. Также погибла 17-летняя девушка. 19-летний водитель и еще один 20-летний пассажир получили тяжелые травмы головы и позвоночника.
Водитель был трезв. По его словам, в тот вечер он забрал знакомых с автовокзала в Тюмени и поехал в Ялуторовск. По дороге произошла авария. Предварительно, он и все трое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, а на машине была установлена летняя лысая резина. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.
Как стало известно, за последние пару лет 19-летний водитель нарушил 47 пунктов ПДД: превышал скорость, не имел полиса ОСАГО и незаконно затонировал стекла. Последний раз сотрудники ГИБДД привлекли водителя к административной ответственности в Ялуторовске около 7 часов вечера, незадолго до происшествия: за отсутствие полиса ОСАГО, но к тому моменту он уже успел снять тонировку со стекол.
Напомним, что 16 марта в результате ДТП на 565 км автодороги «Тюмень-Омск» погибли 7 человек и двое были госпитализированы в больницу. По предварительным данным, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо одного из грузовиков.