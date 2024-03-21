Ехали на летней резине. На трассе Тюмень — Омск разбились двое студентов колледжа

Водитель был трезв. По его словам, в тот вечер он забрал знакомых с автовокзала в Тюмени и поехал в Ялуторовск. По дороге произошла авария. Предварительно, он и все трое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, а на машине была установлена летняя лысая резина. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.