Была ласковой и доброй. В Омском районе неизвестный застрелил бродячую собаку

Кто-то расправился с ней с помощью оружия. Известно, что застреленная собака была беспризорной. Очевидцы осмотрели труп и нашли в нем пулю. Обратившись к полицейским Омского района, зоозащитники услышали отказ. Принимать заявление в правоохранительных органах не стали, опираясь на то, что у пса не было хозяина.