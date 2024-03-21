Была ласковой и доброй. В Омском районе неизвестный застрелил бродячую собаку

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Омской области жестоко убили животное. Это произошло накануне вечером, 20 марта. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Мертвую собаку нашли рядом с остановкой «Ясная Поляна».
Кто-то расправился с ней с помощью оружия. Известно, что застреленная собака была беспризорной. Очевидцы осмотрели труп и нашли в нем пулю. Обратившись к полицейским Омского района, зоозащитники услышали отказ. Принимать заявление в правоохранительных органах не стали, опираясь на то, что у пса не было хозяина.
Оказывается, эта собака среди местных жителей была на слуху. Ей даже дали кличку — Рыжуля. По словам неравнодушных к ситуации, животное всегда выражало доброжелательность. Она интересовалась людьми: провожала до остановки и даже ходила с детьми до школы. Уличного лохматого друга подкармливали и заботились. Например, была проведена за счет местных жителей стерилизация.
Само собой, мнения омичей разные по поводу этой ситуации. Кто-то настаивает, что бродячие собаки представляют угрозу, поэтому нужно бороться с их появлением на улицах. Другие же скорбят по этой собаке. Несмотря на прения в интернете и равнодушие полиции, зоозащитники намерены «восстановить справедливость», говорят они.