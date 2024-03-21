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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

иллюстрация

Была ласковой и доброй. В Омском районе неизвестный застрелил бродячую собаку

21 марта 2024, 10:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омском районе неизвестный застрелил бродячую собаку прямо на улице

Зоозащитники не хотят оставлять этот случай незамеченным и намерены найти убийцу.

В Омской области жестоко убили животное. Это произошло накануне вечером, 20 марта. Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Мертвую собаку нашли рядом с остановкой «Ясная Поляна».

Кто-то расправился с ней с помощью оружия. Известно, что застреленная собака была беспризорной. Очевидцы осмотрели труп и нашли в нем пулю. Обратившись к полицейским Омского района, зоозащитники услышали отказ. Принимать заявление в правоохранительных органах не стали, опираясь на то, что у пса не было хозяина.

Оказывается, эта собака среди местных жителей была на слуху. Ей даже дали кличку — Рыжуля. По словам неравнодушных к ситуации, животное всегда выражало доброжелательность. Она интересовалась людьми: провожала до остановки и даже ходила с детьми до школы. Уличного лохматого друга подкармливали и заботились. Например, была проведена за счет местных жителей стерилизация.

Само собой, мнения омичей разные по поводу этой ситуации. Кто-то настаивает, что бродячие собаки представляют угрозу, поэтому нужно бороться с их появлением на улицах. Другие же скорбят по этой собаке. Несмотря на прения в интернете и равнодушие полиции, зоозащитники намерены «восстановить справедливость», говорят они.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Зоозащитники#Новости#Жестокое обращение с животными#Алина Ясинская#Омская полиция
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