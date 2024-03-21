Бастрыкин заинтересовался омским бараком, где обвалился потолок в детской комнате

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:33
Ранее Город55 сообщал, что в детской комнате одной из квартир жилого барака произошло обрушение потолочных перекрытий. Инцидент произошел 20 марта на улице 1-й Учхозной.
Здание было признано аварийным еще в 2018 году, но до настоящего момента жильцы не были расселены. В администрации города отреагировали на инцидент и пояснили, что причиной произошедшего стала протечка из-за тающего снега. Жителям пострадавшей квартиры будет предложено временное переселение в муниципальный маневренный жилой фонд.
В пресс-службе омского следкома сообщили о начале процессуальной проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Олегу Винникову, начальнику СК РФ по Омской области, открыть уголовное дело и предоставить отчет об итогах расследования.