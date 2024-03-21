Бастрыкин заинтересовался омским бараком, где обвалился потолок в детской комнате

Здание было признано аварийным еще в 2018 году, но до настоящего момента жильцы не были расселены. В администрации города отреагировали на инцидент и пояснили, что причиной произошедшего стала протечка из-за тающего снега. Жителям пострадавшей квартиры будет предложено временное переселение в муниципальный маневренный жилой фонд.