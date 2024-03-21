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дом на ул. 1-я Учхозная

Бастрыкин заинтересовался омским бараком, где обвалился потолок в детской комнате

21 марта 2024, 07:29
Фото: Прокуратура Омской области
дом на ул. 1-я Учхозная
Здание признали аварийным еще 6 лет назад.

Ранее Город55 сообщал, что в детской комнате одной из квартир жилого барака произошло обрушение потолочных перекрытий. Инцидент произошел 20 марта на улице 1-й Учхозной.

дом на ул. 1-я Учхознаядом на ул. 1-я Учхозная
дом на ул. 1-я Учхозная
Фото: Прокуратура Омской области

Здание было признано аварийным еще в 2018 году, но до настоящего момента жильцы не были расселены. В администрации города отреагировали на инцидент и пояснили, что причиной произошедшего стала протечка из-за тающего снега. Жителям пострадавшей квартиры будет предложено временное переселение в муниципальный маневренный жилой фонд.

В пресс-службе омского следкома сообщили о начале процессуальной проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Олегу Винникову, начальнику СК РФ по Омской области, открыть уголовное дело и предоставить отчет об итогах расследования.

В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
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