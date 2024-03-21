Баланин: Внедрение цифрового профиля повысит доступность медпомощи

На первом этапе будет отлажено взаимодействие медицинских организаций, органов управления здравоохранением субъектов, страховых медицинских организаций и Фонда ОМС. Это поможет обеспечивать более эффективный контроль и экспертизу качества медицинской помощи, а также сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями, принимать управленческие решения на основе данных. Подсистема даст возможность врачам оценить риски возникновения заболеваний у конкретных граждан и определить, какая помощь или профилактика им необходима.