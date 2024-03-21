Баланин: Внедрение цифрового профиля повысит доступность медпомощи

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Издание rg.ru пишет, что глава ФОМС отметил, что в пилотных 14 субъектах Российской Федерации начинается апробация и внедрение цифрового медицинского профиля. Информационные процессы будут перемещены на единую технологическую площадку, что позволит повысить эффективность учета данных, качество и доступность медицинской помощи. По результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании проекта на всю Россию.
На первом этапе будет отлажено взаимодействие медицинских организаций, органов управления здравоохранением субъектов, страховых медицинских организаций и Фонда ОМС. Это поможет обеспечивать более эффективный контроль и экспертизу качества медицинской помощи, а также сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями, принимать управленческие решения на основе данных. Подсистема даст возможность врачам оценить риски возникновения заболеваний у конкретных граждан и определить, какая помощь или профилактика им необходима.
Медицинская организация будет иметь информацию обо всех пациентах, которым требуется первоочередное наблюдение, а орган управления здравоохранением субъекта сможет контролировать организацию данной работы. Это, в свою очередь, позволит Федеральному фонду ОМС более корректно планировать объемы медицинской помощи на основе структуры заболеваемости в регионе.
Также Баланин отметил, что система обязательного медицинского страхования позволяет сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление остается приоритетом.
С этого года можно будет пройти диспансеризацию на рабочем месте — это определено приказом Минздрава России. Многие медицинские организации имеют современные передвижные комплексы, оснащенные всем необходимым оборудованием для проведения обследований, включая аппараты для проведения электрокардиографии и УЗИ, маммографы.
Также с этого года страховая медицинская организация и медицинская организация, проводящая диспансеризацию на отдаленных территориях, должны информировать жителей о месте и времени проведения через газету, старосту или размещать объявления в населенном пункте.
Стоит отметить, что в прошлом году профилактическими мероприятиями было охвачено 82,8 млн человек, в результате у 26% человек не было выявлено хронических неинфекционных заболеваний, но имеются риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Баланин также отметил, что профилактические осмотры и своевременно оказанная медицинская помощь способствовали снижению доли смертельных случаев из-за онкологии на 0,6%, из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы — на 3,2%.