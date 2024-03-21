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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:28

Одна из фирм Антропенко-старшего превратилась из АО в ООО

Антропенко-старший преобразовал одну из своих фирм из акционерного общества в ООО

21 марта 2024, 06:26
Фото: 1MI

Одна из фирм Антропенко-старшего превратилась из АО в ООО

«Энергоавтотранс» занимается арендой и управлением недвижимостью.

Компания «Энергоавтотранс», прописанная в Омске на улице Новороссийская, изменила свой правовой статус. С 2016 года это было акционерное общество, но 20 марта текущего года «Энергоавтотранс» стал обществом с ограниченной ответственностью. Уставный капитал ООО разделен между Александром Антропенко и АО «Основа Холдинг» в соотношении 76,01 к 23,99.

«Энергоавтотранс» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Изначально это было открытое акционерное общество. Первым учредителем компании было ОАО «Акционерная компания энергетики и электрификации „Омскэнерго“», присоединившееся в 2008 году к ПАО «Россети Сибирь».

Напомним: Александр Антропенко — известный омский бизнесмен, который владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, гостиницей «Сибирь» и другими предприятиями. Ключевой его актив — «Основа Холдинг». Таким образом, фактически «Энергоавтотранс» принадлежит Антропенко на 100%.

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#Бизнес#Новости#Реорганизация#Александр Антропенко#Николай Эйхвальд
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