Антропенко-старший преобразовал одну из своих фирм из акционерного общества в ООО

Компания «Энергоавтотранс», прописанная в Омске на улице Новороссийская, изменила свой правовой статус. С 2016 года это было акционерное общество, но 20 марта текущего года «Энергоавтотранс» стал обществом с ограниченной ответственностью. Уставный капитал ООО разделен между Александром Антропенко и АО «Основа Холдинг» в соотношении 76,01 к 23,99.