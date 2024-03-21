Антропенко-старший преобразовал одну из своих фирм из акционерного общества в ООО

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Компания «Энергоавтотранс», прописанная в Омске на улице Новороссийская, изменила свой правовой статус. С 2016 года это было акционерное общество, но 20 марта текущего года «Энергоавтотранс» стал обществом с ограниченной ответственностью. Уставный капитал ООО разделен между Александром Антропенко и АО «Основа Холдинг» в соотношении 76,01 к 23,99.
«Энергоавтотранс» специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Изначально это было открытое акционерное общество. Первым учредителем компании было ОАО «Акционерная компания энергетики и электрификации „Омскэнерго“», присоединившееся в 2008 году к ПАО «Россети Сибирь».
Напомним: Александр Антропенко — известный омский бизнесмен, который владеет рядом заводов, производящих бетон и металлоконструкции, гостиницей «Сибирь» и другими предприятиями. Ключевой его актив — «Основа Холдинг». Таким образом, фактически «Энергоавтотранс» принадлежит Антропенко на 100%.