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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

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Ждем весну. Когда прокат электросамокатов вернется на улицы Омска

20 марта 2024, 06:05
Фото: 1MI
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Стало известно, когда в Омске возобновят прокат электросамокатов

Для старта сезона кикшеринга необходимо, чтобы в регионе установилась стабильная плюсовая погода.

В кикшеринговой компании Whoosh корреспонденту Города55 рассказали, когда на улицы Омска вернутся электросамокаты.

«Точной даты старта сезона кикшеринга нет. Все зависит только от погоды. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет достаточно холодная погода и „минус“ по ночам. Дождемся, когда в город придет весна, снег и наледь на улицах растают, а температура даже ночью не будет опускаться ниже 0 градусов», — рассказал пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

О количестве самокатов и точек парковок в компании сообщат перед стартом сезона. В прошлом году в Омске были доступны для аренды 1600 электросамокатов, а средняя поездка составила около 14 минут.

В 2023 году ГИБДД зафиксировала несколько ДТП с самокатами в Омске. Например на Левобережье водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на самокате. Школьнику потребовалась медицинская помощь. В Госавтоинспекции напомнили, где можно кататься на самокатах:

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