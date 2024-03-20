Ждем весну. Когда прокат электросамокатов вернется на улицы Омска

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В кикшеринговой компании Whoosh корреспонденту Города55 рассказали, когда на улицы Омска вернутся электросамокаты.
«Точной даты старта сезона кикшеринга нет. Все зависит только от погоды. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни будет достаточно холодная погода и „минус“ по ночам. Дождемся, когда в город придет весна, снег и наледь на улицах растают, а температура даже ночью не будет опускаться ниже 0 градусов», — рассказал пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.
О количестве самокатов и точек парковок в компании сообщат перед стартом сезона. В прошлом году в Омске были доступны для аренды 1600 электросамокатов, а средняя поездка составила около 14 минут.
В 2023 году ГИБДД зафиксировала несколько ДТП с самокатами в Омске. Например на Левобережье водитель иномарки сбил 15-летнего подростка на самокате. Школьнику потребовалась медицинская помощь. В Госавтоинспекции напомнили, где можно кататься на самокатах: