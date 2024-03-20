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строительство водопровода

В Омской области стали пристально следить за проблемным водопроводом

20 марта 2024, 06:51
Фото: Прокуратура Омской области
строительство водопровода
Речь идет о межпоселковом водопроводе от поселка Большеречье до микрорайона «Южный Форпост» и села Шипицыно».

Прокурор Большереченского района Омской области совместно с инспектором ФБУ «Росстройконтроль» проверили, как идет строительство межпоселкового водопровода от поселка Большеречье до микрорайона «Южный Форпост» и села Шипицыно».

В связи с отставанием от графика проведения работ в 2023 году, прокурором было вынесено предостережение директору подрядной организации ООО «Экологические технологии». Только после этого удалось завершить строительство насосной станции в селе Шипицыно.

строительство водопроводастроительство водопровода
строительство водопровода
Фото: Прокуратура Омской области

В ходе проверки прокурор района убедился в наличии трубной продукции для строительства линейной части водопровода, а также в качестве и сроках выполнения работ. Он указал на необходимость соблюдения технической документации.

Стало известно, как обстоят дела в селе, где жителей не подключили к водопроводу
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