В Омской области стали пристально следить за проблемным водопроводом

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Прокурор Большереченского района Омской области совместно с инспектором ФБУ «Росстройконтроль» проверили, как идет строительство межпоселкового водопровода от поселка Большеречье до микрорайона «Южный Форпост» и села Шипицыно».
В связи с отставанием от графика проведения работ в 2023 году, прокурором было вынесено предостережение директору подрядной организации ООО «Экологические технологии». Только после этого удалось завершить строительство насосной станции в селе Шипицыно.
В ходе проверки прокурор района убедился в наличии трубной продукции для строительства линейной части водопровода, а также в качестве и сроках выполнения работ. Он указал на необходимость соблюдения технической документации.