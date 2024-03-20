В Омске запустили эксперт-центр диагностики промышленного оборудования

За полчаса искусственный интеллект мобильной лаборатории сканирует пробу по 24 параметрам, формирует прогноз и программу дальнейшей эксплуатации техники, транспорта, узлов и механизмов на технологических объектах. Причем анализ масла можно проводить в любых локациях и условиях без остановки рабочего процесса.