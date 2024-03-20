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В Омске запустили эксперт-центр диагностики промышленного оборудования

В Омске запустили эксперт-центр диагностики промышленного оборудования

20 марта 2024, 07:40
Фото: Газпромнефть-СМ
Эксперт-центр работает на базе лаборатории масел и нефтехимии Омского завода смазочных материалов.

За полчаса искусственный интеллект мобильной лаборатории сканирует пробу по 24 параметрам, формирует прогноз и программу дальнейшей эксплуатации техники, транспорта, узлов и механизмов на технологических объектах. Причем анализ масла можно проводить в любых локациях и условиях без остановки рабочего процесса.

Проект реализован на базе лаборатории масел и нефтехимии омского завода «Газпромнефть — смазочные материалы». По всей стране уже действует свыше 30 таких эксперт-центров.

«Создание в Омске площадки профессиональной диагностики масел и оборудования говорит о высокой востребованности наших технологических решений. Благодаря развитию сети эксперт-центров „Газпромнефть-СМ“ обеспечивает комплексное сопровождение собственных производств, наших партнеров, а также других предприятий, которые работают в различных сегментах промышленности. Тем самым мы не только помогаем их стабильной работе и развитию, но и подтверждаем высокое качество наших продуктов», — прокомментировал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Отметим, что оборудование позволяет осуществлять комплексное сопровождение как собственного производства компании, так и других промышленных предприятий Омской области.

Центр профессиональной диагностики планируется также запустить на базе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ). Таким образом предприятия дорожной и строительной отраслей будут обеспечены профессиональной экспертизой, а студенты смогут расширить спектр научно-исследовательских работ в сфере изучения эффективного применения масел и смазок.

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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