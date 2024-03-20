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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

иллюстрация

В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП

20 марта 2024, 08:15
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП

К выбору организации подходят серьезно, к кандидатам есть высокие требования.

Городская администрация ищет того, кто сможет эвакуировать жителей Омска при возможном чрезвычайном происшествии. Перевозчику готовы заплатить 266 тыс рублей.

Объявлен аукцион. Его победитель должен иметь автобусы, предусмотренные для 20 и 46 человек. Разумеется, нужно, чтобы транспорт был в исправном состоянии с достаточным количеством топлива. Это указано в техзадании на портале госзакупок.

Если горожанам будет грозить опасность, единая дежурно-диспетчерская служба свяжется с подрядчиком и запросить подачу автобусов. Он будет обязан это сделать в течение часа после звонка. Время суток при этом не имеет значения, так что людей могут вывозить и среди ночи.

Конечно, бывают казусы, так что при поломке транспорта, подрядная организация должна заменить его на исправный и вывезти жителей города в безопасное место. Время для решения проблемы — полчаса.

Немаловажно, чтобы у водителей имела соответствующая квалификация для работы, а также все документы на руках, которые подтверждают право на перевозку людей.

После объявления победителя торгов с ним заключат договор по 28 декабря 2024 года включительно. Кстати, про вывоз омичей из города думают ежегодно, поскольку ситуации бывают разные. Например, транспорт требуется для эвакуации людей при пожаре, минировании.

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