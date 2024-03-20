В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП

Если горожанам будет грозить опасность, единая дежурно-диспетчерская служба свяжется с подрядчиком и запросить подачу автобусов. Он будет обязан это сделать в течение часа после звонка. Время суток при этом не имеет значения, так что людей могут вывозить и среди ночи.