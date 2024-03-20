В любое время. В Омске ищут подрядчика, который вывезет людей из города в случае ЧП

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Городская администрация ищет того, кто сможет эвакуировать жителей Омска при возможном чрезвычайном происшествии. Перевозчику готовы заплатить 266 тыс рублей.
Объявлен аукцион. Его победитель должен иметь автобусы, предусмотренные для 20 и 46 человек. Разумеется, нужно, чтобы транспорт был в исправном состоянии с достаточным количеством топлива. Это указано в техзадании на портале госзакупок.
Если горожанам будет грозить опасность, единая дежурно-диспетчерская служба свяжется с подрядчиком и запросить подачу автобусов. Он будет обязан это сделать в течение часа после звонка. Время суток при этом не имеет значения, так что людей могут вывозить и среди ночи.
Конечно, бывают казусы, так что при поломке транспорта, подрядная организация должна заменить его на исправный и вывезти жителей города в безопасное место. Время для решения проблемы — полчаса.
Немаловажно, чтобы у водителей имела соответствующая квалификация для работы, а также все документы на руках, которые подтверждают право на перевозку людей.
После объявления победителя торгов с ним заключат договор по 28 декабря 2024 года включительно. Кстати, про вывоз омичей из города думают ежегодно, поскольку ситуации бывают разные. Например, транспорт требуется для эвакуации людей при пожаре, минировании.