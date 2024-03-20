В этом году школьники смогут приводить в сочинении ЕГЭ аргументы из видеоигр и аниме

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В региональном министерстве образования объяснили, как школьники смогут пользоваться на ЕГЭ аргументами из фильмов, сериалов, видеоигр, аниме и манги. Приводить их допускается только в сочинении по русскому языку.
В ведомстве предупредили, что такие примеры-иллюстрации нужно использовать с осторожностью, так как велик риск не раскрыть тему так, как требуется в задании.
«Надо понимать, что анализируется позиция автора исходного текста, поэтому огульно приводить примеры из компьютерных игр или аниме не получится», — предупредили в минобре.
Напомним, что с 2024 года выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до подачи документов в университеты.