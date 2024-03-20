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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В этом году выпускники смогут приводить на ЕГЭ аргументы из фильмов и аниме

В этом году школьники смогут приводить в сочинении ЕГЭ аргументы из видеоигр и аниме

20 марта 2024, 12:23
Фото: 1MI

В этом году выпускники смогут приводить на ЕГЭ аргументы из фильмов и аниме

Однако в министерстве образования предупредили, что такой аргумент сложно использовать правильно.

В региональном министерстве образования объяснили, как школьники смогут пользоваться на ЕГЭ аргументами из фильмов, сериалов, видеоигр, аниме и манги. Приводить их допускается только в сочинении по русскому языку.

В ведомстве предупредили, что такие примеры-иллюстрации нужно использовать с осторожностью, так как велик риск не раскрыть тему так, как требуется в задании.

«Надо понимать, что анализируется позиция автора исходного текста, поэтому огульно приводить примеры из компьютерных игр или аниме не получится», — предупредили в минобре.

Напомним, что с 2024 года выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до подачи документов в университеты.

С этого года школьники смогут пересдавать один из экзаменов ЕГЭ
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#Образование#Омск#Омская область#Дети#ЕГЭ#Новости#Экзамены#Экзамен#Сдача ЕГЭ#Анастасия Баянова#Единый государственный экзамен#Сочинение
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