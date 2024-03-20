Спустя сутки. Известно, куда пошел работать Кравец после ухода из омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Стало известно новое место работы бывшего главного тренера омского «Авангарда». После расторжения контракта Михаил Кравец буквально сразу же нашел, куда устроиться.
Теперь он тренирует новосибирских хоккеистов «Сибири». Об этом по неподтвержденным данным пишет «Спортивная газета. Новая версия».
Напомним, что омский хоккейный клуб разорвал контракт с Кравцом после яркого поражения «Авангарда» в игре с ярославским «Локомотивом». Команда в сухую проиграла со счетом 0:7.
После отставки Кравца обязанности главного тренера исполняет тренер вратарей Сергей Звягин. Кстати, Михаил комментировал свой уход из омского клуба. Прочитать об этом можно по ссылке ниже.
Обновлено. Михаил Кравец опроверг информацию о его переходе в «Сибирь». Он сообщил об этом новосибирскому Om1.ru.